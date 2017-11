Jamaika-Scheitern: Reaktion der Bad Kissinger Abgeordneten

"Schlaf wird sowas von überschätzt" kommentierte Dorothee Bär (CSU) die Jamaika-Verhandlungen. In ihrem Post am Freitag war sie allerdings noch optimistisch: "Wir arbeiten zielorientiert und hochseriös weiter." Kurz vor Mitternacht stand dann das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen fest. Geschlafen haben im politischen Berlin deshalb alle wenig.



Für Dorothee Bär ist das besonders hart, weil sie seit Tagen eine Erkältung mit sich herum schleppt. "Keiner weiß, wie es weitergeht", flüstert sie am Montagmittag mit rauer Stimme und trotz Sprech-Verbots der Ärztin ins Telefon. Nach 15 Jahren im Bundestag hat die Parlamentarische Staatssekretärin schon einiges mitgemacht, aber: "So was habe ich noch nie erlebt, und auch ältere Kollegen sagen, dass das eine der schwierigsten Situationen in der Geschichte der Bundesrepublik sei."

Dorothee Bär, die den Wahlkreis Bad Kissingen im Bundestag vertritt, sitzt seit Tagen mit am Verhandlungstisch. Das ist auch eine körperliche Herausforderung: "Ich bin schon froh, wenn es mal sechs Stunden Schlaf sind, es waren aber auch schon mal nur drei." Ihre Familie hat sie seit Tagen nicht gesehen, da für diese Woche Plenarsitzungen anstehen, wird es auch noch mindestens bis Donnerstag dauern.

Nach dem Scheitern in der Nacht auf Montag ging es gleich weiter: Am Vormittag im Büro, mittags Landesgruppen-, am Abend Fraktionssitzung, dazwischen der gespannte Blick auf Merkel und Steinmeier. "Keiner weiß, wie es weiter geht", ist auch Bär gespannt. Eine Minderheitsregierung sei eine von vielen Optionen, aber: "Das erfordert eine sehr hohe Disziplin und Leistungsbereitschaft, sich immer unterschiedliche Mehrheiten zu besorgen".



"Der Nachmittag lief eigentlich sehr harmonisch, aber es gab Anzeichen, dass die FDP rausgeht", fasste Dorothee Bär das Scheitern am späten Sonntagabend zusammen. Eigentlich seien die Verhandlungen "sehr diszipliniert" gelaufen. "Es waren sich alle der Tragweite bewusst." Ein Fehler sei aber gewesen, dass man "sehr tief in die Themen" gegangen sei. Das habe vieles verzögert, vielleicht hätten sich die Verhandlungspartner mehr darauf konzentrieren sollen, "ob wir überhaupt zueinander kommen".

Schuld am Scheitern will Bär keinem zuschieben, vor allem will sie es nicht nur der FDP ankreiden: "Wenn die Grünen am Donnerstag schon soweit gewesen wären, wie sie gestern waren, hätte die FDP gar nicht aussteigen können", ist sich Bär sicher. Da sei eine historische Chance vertan worden.



Nicht unmittelbar beteiligt, aber nah dran ist auch die Hammelburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann: "Ich habe eine SMS aus der Verhandlungsgruppe bekommen, und kurz danach stand Lindner schon vor den Kameras", schildert sie den Moment des Scheiterns: "Das war überraschend, CSU und Grüne hätten sich da wiederfinden können", kommentiert sie den Stand der Verhandlungen, und: "Vielleicht wollten halt doch nicht alle zu einer Lösung kommen." Auf der anderen Seite weiß sie aus ihren bisherigen politischen Erfahrungen, dass es bei Koalitionsverhandlungen auch immer Grenzen gebe.



Überraschend kam das Aus für Rottmann auch, weil viele Hürden bereits aus dem Weg geräumt wurden: "Das war alles nicht einfach", fasst sie die parteiinternen Diskussionen zusammen. Die Fraktion sei in Sitzungen und Telefonkonferenzen auf dem Laufenden gehalten worden: Von Pestizid-Einsatz in der Landwirtschaft über Klimaschutz bis Zuwanderung seien dabei keine völlig unüberwindbaren Zugeständnisse gemacht worden. "Wichtig war mir zum Beispiel, dass wir die, die schon hier sind, besser integrieren", nennt Rottmann als ein Beispiel, bei dem sich die Grünen ihrer Meinung nach selbst mit der CSU hätten einigen können.



Wie es nun weiter geht, ist auch für die neue Bundestagsabgeordnete Rottmann spannend: "Ich fände Neuwahlen nicht gut, aber das haben wir jetzt nicht mehr in der Hand, das muss Merkel entscheiden", sagt sie. Rottmann hofft, dass nun nicht wieder Energie für den Wahlkampf verschwendet werde, deshalb könne sie sich auch eine Minderheitsregierung vorstellen: "Zumindest um die Zeit bis zu Neuwahlen zu überbrücken", sagt sie, und: "Deutschland muss für Europa handlungsfähig bleiben."