Intensive Begegnungen zum Thema Versöhnung

Bei den Begegnungstagen, zu denen die Arche Deutschland und Österreich in die Bildungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen eingeladen hat, trafen sich 120 Menschen mit und ohne geistige Behinderungen aus den Arche-Gemeinschaften sowie viele Freunde der Arche aus ganz Deutschland. In den Arche-Gemeinschaften leben Menschen mit und ohne geistige Behinderung auf einer christlichen Grundlage zusammen und teilen ihr Leben. Sie praktizieren damit ganz alltäglich Inklusion, wie sie von der UN-Behindertenrechtskonvention und Verbänden der Behindertenhilfe gefordert wird.

Wie Versöhnung gelingen kann, war das Thema der drei intensiven Tage im Heiligenhof. Unter dem Motto "Da berühren sich Himmel und Erde" haben die Teilnehmer mit vielen verschiedenen Methoden erkundet, was zur Versöhnung beiträgt und was sie behindert. Tanzen, Bilder malen, Arbeit mit Symbolen, Versöhnungslieder, Basteln von Versöhnungsbändern - die Palette der Angebote zum Mitmachen war groß und ermöglichte auch Menschen mit schweren geistigen Behinderungen, an der Begegnung und dem gegenseitigen Austausch teilzuhaben.



Theaterspiel zeigt biblische Impulse

In kurzen Theaterszenen wurden biblische Impulse vorgestellt, etwa die Geschichte aus der Bibel vom verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater, die auch als "Fest der Versöhnung" zu verstehen ist. Ein gemeinsamer Gottesdienst, Lagerfeuer am Abend und ein Abschlussfest rundeten das Programm ab.

Hintergrundinformationen zur Arche :

Die Arche ist ein weltweites Netzwerk von Gemeinschaften, in denen Menschen mit einer geistigen Behinderung und nichtbehinderte Menschen (Assistent/-innen) ihr Leben miteinander teilen. 1964 in Frankreich von dem kanadischen Philosophiedozenten und früheren Marine-Offizier Jean Vanier gegründet, umfasst dieses Netzwerk heute rund 150 Gemeinschaften in 38 Ländern und auf allen Kontinenten, in denen rund 3000 Menschen mit geistigen Behinderungen leben.

In Deutschland gibt es drei Arche-Gemeinschaften: in Tecklenburg, Ravensburg und Landsberg/Lech. In Österreich besteht eine Arche-Gemeinschaft mit Häusern in Steinach und St. Jodok am Brenner (Tirol). Die Arche ist im katholischen Milieu entstanden, heute aber überkonfessionell und zum Teil auch interreligiös. In den Arche-Gemeinschaften in Österreich und Deutschland arbeiten und leben evangelische und katholische Christen partnerschaftlich zusammen mit nicht konfessionell gebundenen Menschen.



Der Grundgedanke der Arche ist es, die Würde und die besonderen Talente von Menschen mit geistigen Behinderungen zu fördern und öffentlich zu vertreten. In der internationalen Charta der Arche ist dies so formuliert: "Die Menschen mit einer geistigen Behinderung sind das Herz unserer Gemeinschaft und rufen andere dazu auf, ihr Leben mit ihnen zu teilen. Die Arche möchte ein Zeichen sein dafür, dass eine wahrhaft menschliche Gesellschaft auf der Annahme und der Achtung ihren ärmsten und schwächsten Gliedern gegenüber gegründet sein muss." Und weiter: "Menschen mit einer geistigen Behinderung haben oft eine besondere Gabe, andere herzlich aufzunehmen, über Dinge zu staunen, spontan und direkt zu sein. Durch ihre Einfachheit und ihr Angewiesensein auf andere können sie die Herzen anderer anrühren und Menschen zusammenbringen. So erinnern sie die Gesellschaft immer wieder an die wesentlichen Werte des Herzens, ohne die Wissen, Können und Macht letztlich keinen Sinn haben."





Weitere Informationen: www.arche-deutschland.de