Ingo Kneup ist neuer Gesellschaftspräsident des Nüdlinger Carneval Clubs

Bei der Neuwahl in der Jahreshauptversammlung im NCC-Hauptquartier wurde jetzt einstimmig Ingo Kneup als neuer Gesellschaftspräsident gewählt. Neuer "Vize" wurde Tobias Schäfer.



Dass die Karnevalisten vom NCC nicht nur in der "fünften Jahreszeit" aktiv sind, sondern auch während des Jahres am Dorfgeschehen teilnehmen, zeigte rückblickend der Bericht des Gesellschaftspräsidenten Marco Nicolai. Neue Wege wollte der NCC mit der Gestaltung des Faschingstanzes einschlagen. So ganz zufrieden war man mit dem Ergebnis nicht, doch im nächsten Jahr will man das Konzept noch einmal beibehalten. Mit dem Besuch bei der Elferratssitzung am Freitag sei man nicht zufrieden gewesen, obwohl die Stimmung "super" gewesen sei, aber am Samstag war der Saal ausverkauft. Die Auftritte des NCC beim Seniorenfasching im Pfarrsaal seien mit viel Beifall aufgenommen worden.



2. Vorsitzender Ingo Kneup ließ die Auswärtsauftritte Revue passieren. 218 Mitglieder hat der NCC derzeit, berichtete Schriftführer Philipp Klöffel. Ein Theaterworkshop sei gut angekommen, weshalb es eine Wiederholung geben soll.



Mit der Neukonzeption des Faschingstanzes sei ein Grundstein gelegt worden. Weitere Schritte müssten aber folgen.



Gardechefin Laura Hofmann, die 60 Gardemädchen und einen "Boy" betreut, sagte, die Warteliste sei inzwischen "fast abgearbeitet".



Der Bericht von "Centfuchserin" Manon Bednarz ließ einen deutlichen Rückgang bei den Einnahmen seit 2011 erkennen. Kassenprüferin Susan Lorenz erhielt für ihre langjährigen, treuen Dienste im NCC-Hauptquartier einen Blumenstrauß.

Bürgermeister Harald Hofmann sagte, der NCC sei ein "Aushängeschild der Gemeinde". Ein besonderes Lob erhielt das "Kreadoof-Team".



Unter der Leitung des Bürgermeisters liefen die Neuwahlen "wie am Schnürchen". Da für die Ämter jeweils nur ein Bewerber zur Verfügung stand, konnte per Akklamation gewählt werden. Die Ergebnisse waren alle einstimmig.



Der neue Vorstand des NCC

Gesellschaftspräsident Ingo Kneup, Stellvertreter Tobias Schäfer, Centfuchserin Manon Bednarz,

Küchenmeisterin Petra Kiesel , Kellermeister und Saalchef Leander Schottdorf., Ordenskanzler Udo Hein , Technikmeister Volker Wilm, Bühnenmeister Heiko Rink und Bernd Kirchner, Kassenprüfer Fabian Tatzel und Susan Lorenz.



Termine der neuen Session

Festgelegt wurden bereits wichtige Termine der Session 2019. Der Rathaussturm ist für Sonntag, 11. November - mit Beteiligung von etwa zehn Karnevalsvereinen - vorgesehen. Anschließend wird in der Schulturnhalle mit Bühnenauftritten vieler Garden weiter gefeiert. Der Ordensabend findet am Samstag, 17. November, statt. Schließlich findet die Auftaktsitzung der Föderation Europäischer Narren (FEN) am 19. Januar des nächsten Jahres in der Nüdlinger Schlossberghalle statt. Die beiden Elferratssitzungen wurden auf zwei Samstage gelegt, und zwar auf 16. Februar und 23. Februar. Der NCC-Faschingstanz ist für Samstag, 2. März, geplant.