In Gegenverkehr geraten: Zwei Menschen bei Unfall in Unterfranken lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Münnerstadt und Poppenlauer ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind bei dem Zusammenstoß zweier Autos zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.Gegen 13.20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen mit seinem Auto auf der Kreisstraße in Richtung Poppenlauer unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Die Ursache ist dafür laut Polizei noch unklar.Eine 23-jährige Fahrerin, ebenfalls aus dem Kreis Bad Kissingen, kam dem 26-Jährigen mit ihrem Auto entgegen und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie prallte mit ihrem Auto frontal gegen die Beifahrerseite des 26-Jährigen, wie die Polizei mitteilt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrer schwerste Verletzungen. Sie wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei nach eigenen Angaben auf rund 15.000 Euro. Im Einsatz befanden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Münnerstadt und Poppenlauer. Die Kreisstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.Was die Ursache für den schweren Verkehrsunfall war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Bad Kissingen geführt werden.