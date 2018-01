In Bad Kissingen Ministrantengewand gegen Fußballtrikot getauscht

Veranstalter und Ausrichter des Fußballturniers für Ministrantinnen und Ministranten auf Dekanatsebene war der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Regionalverband Bad Kissingen, in Verbindung mit der kirchlichen Jugendarbeit der Diözese Würzburg (kja), Regionalstelle Bad Kissingen. Jeweils der erste und zweite Sieger aus den Altersklassen bis 14 und bis 25 Jahre qualifizierten sich damit zur Teilnahme am Diözesanfußballturnier, das am 24. Februar in Marktheidenfeld stattfindet.



Neun Mannschaften am Ball

Neun Mannschaften mit über insgesamt 50 Fußballspielerinnen und -spielern beteiligten sich am Kissinger Turnier. Die Teilnehmer kamen dabei aus Premich, Bad Kissingen, Oberleichtersbach-Schondra, Bad Bocklet, Oehrberg, Euerdorf und Untererthal. Sie tauschten an diesem Tag das Ministrantengewand mit dem Fußballtrikot. Mit zum Teil vollem Körpereinsatz spielten dann die Mannschaften in ihrer Altersgruppe "jeder gegen jeder", und am Ende standen dann sowohl in der Altersgruppe A wie auch in B die Ministranten aus Oehrberg und Bad Bocklet auf dem Siegertreppchen.



In der Altersgruppe A war die Mannschaft aus Oehrberg die Beste, die Bad Bockleter Ministranten kamen auf Platz zwei - und bei den älteren war es genau umgekehrt. Hier hatten die Bad Bockleter das bessere Torverhältnis, und die Oehrberger "Minis" landeten auf Platz zwei. Diese Teams haben sich qualifiziert für das diözesane Ministranten-Fußballturnier in Marktheidenfeld.



Seelsorger lassen's im Kasten klingeln

Im Einlagespiel zwischen einer Auswahl der Seelsorger und Betreuer gegen die Turnierleitung siegten die Seelsorger deutlich mit 7:0. Dabei waren als Seelsorger: Pfarrer Michael Kubatko (Pfarreiengemeinschaft - PG - Bad Bocklet), Pastoralassistent Christoph Hippe (PG Burkardroth), Diakon Horst Conze (PG Oberleichtersbach-Schondra), Pfarrvikar Michael Schmitt (PG Bad Kissingen). Sie wurden unterstützt von einem Ministranten aus der PG Bad Bocklet. Bei der Turnierleitung spielten mit: Regionaljugendseelsorger Roland Pietryga, Jugendbildungsreferentin Johanna Mahr, vom BDKJ Bad Kissingen Markus Kirchner und Christina Schmitz und noch zusätzlich Philomena Mihm. Unterstützung erhielten sie noch von einem der drei Schiedsrichter, der als Mittelfeldspieler zur Verfügung stand.