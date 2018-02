Im Innern des Bad Kissinger Landratsamtes geht es rund

Anfang des Jahres haben die Bauarbeiten am Hauptgebäude des Bad Kissinger Landratsamts begonnen. Im Zuge der energetischen Sanierung wird das Gebäude auch generalsaniert. Derzeit laufen die Abrissarbeiten - von außen ist abgesehen von Bauzäunen also noch nicht viel zu sehen. Dafür aber im Innern des Hauptgebäudes: Dort wird nicht nur durch das Gerüst im Lichthof deutlich, dass es auf der Baustelle gut voran geht. Im Rahmen der Abbrucharbeiten wurden beispielsweise schon alle Türen und Türrahmen sowie alle Waschbecken im Haupthaus demontiert.



Ein Großteil der Decken ist bereits entfernt; auch die Elektroleitungen werden aktuell ausgebaut.

"Es ist schön zu sehen, dass es nach der Planungs- und Vorbereitungsphase inklusive Umzug jetzt losging. Zudem ist alles im Zeitplan", freut sich Landrat Thomas Bold. "Während der Umbauphase

sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fußläufig in anderen Gebäuden untergebracht, sodass wir für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin gut erreichbar sind."



Wo ist während des Umzugs was zu finden?

Ein Großteil der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haupthauses ist in das ehemalige Telekomgebäude umgezogen: Im Erdgeschoss befindet sich die Ausländerbehörde. Im ersten Stock verbleibt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)externer Link.



Im zweiten Stock ist die Sozialhilfeverwaltung zu finden. Der Landrat, die Abteilungsleiter 1 bis 3 und die Stabsstelle Büro des Landrats, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung haben im dritten Stock ihre Büros. Dort befinden sich auch der kleine Sitzungssaal und ein weiterer Besprechungsraum. Im vierten Stock befinden sich neben Umwelt- und Kommunalrecht sowie Landschaftspflegeverband nun auch die Jagdbehörde, das Fischereiwesen sowie das Gewerberecht. Auch die Mitarbeiterinnen, die für die Kostenfreiheit des Schulwegs zuständig sind, sind dort untergebracht.



Die Koordinierungsstelle für Asylangelegenheiten, Bildung, Schulen, Kultur und Beschaffung hat sich im fünften Stock der Münchner Str. 5 eingerichtet.Im Anbau des Haupthauses, der über den Eisenstädter Platz erreichbar ist, sind die Sachgebiete Jugendamt, Haupt- und Personalverwaltung, Kämmerei, die Waffenbehörde, der Katastrophenschutz, der Kreisbrandrat sowie die Poststelle

geblieben. Die Kreiskasse ist ebenfalls im Anbau zu finden.



Das Baurecht, die Bautechnik sowie die Liegenschaftsverwaltung mit der Abteilungsleitung sind in der Von-Hessing-Str. 5, dem ehemaligen Vermessungsamt in Bad Kissingen, zu finden.



Unberührt von den Umzügen sind die Außenstellen sowie das Gesundheitsamt und das Kommunalunternehmen. Lediglich das Kreisrechnungsprüfungsamt zog zu den Kollegen in die Münchner Str. 1.