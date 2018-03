HvO: Sie helfen, bis der Arzt kommt

Auf diese bewährte Veranstaltung hatten die rund 50 Ehrenamtlichen schon seit Wochen mit Spannung gewartet: Im und am Bad Brückenauer Feuerwehrgerätehaus fand der mittlerweile fünfte Helfer-vor-Ort-Fortbildungstag (HvO) aus Burkardroth, Fellen, Geroda-Platz, Motten, Obersinn, Schondra und Zeitlofs statt.

Das Organisationsteam mit Achim Kohlhepp (Geroda), Alexander Schelbert (Bad Brückenau), Anna-Lena Larbig (Motten), Matthias Hauke (Zeitlofs) und Floria Stoeck (Eckarts) hatte erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Einerseits haben sie sich an Situationen aus vorangegangenen Einsätzen orientiert und andererseits Ideen und Anregungen aus dem Kreis der Helfer berücksichtigt, erläuterten die Verantwortlichen.



Theorie auf dem Lehrplan

Vor den praktischen Übungen stand bei der rund achtstündigen Schulungsmaßnahme in Bad Brückenau die theoretische Unterweisung auf dem Lehrplan. Ein Thema waren die traumatologischen Notfälle, über die Michael Vorndran referierte. Mit dem bekannten Sanitäter-Slogan "Wach, ansprechbar, kreislaufstabil ..." hatte Mark Plate seinen Vortrag überschrieben. Und um "Attacke! - Deeskalation im Einsatz" ging es bei den Ausführungen von Michael Berger.



Was tun bei einer Verbrennung?

An vier verschiedenen Stationen konnten die engagierten Hilfskräfte im zweiten Teil der ganztägigen Veranstaltung ihr zuvor erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen. Die Organisatoren hatten sehr realitätsnahe Situationen aus den Bereichen Reanimation, Verbrennung und Verätzung, Verkehrsunfall und Frakturen nachgestellt - größere Fahrzeuge und kleinere Autowracks dienten als Übungsobjekte. Die winterlichen Bedingungen draußen kamen den Verhältnissen am Einsatzort in der kalten Jahreszeit sehr nahe: "Wir haben ja auch nicht immer gutes Wetter, wenn wir alarmiert werden", brachte es ein Teilnehmer auf den Punkt.



Übung: Lkw-Fahrer eingeklemmt

Simuliert wurde beispielsweise diese Notlage: Ein Lkw-Fahrer ist auf seinem Auflieger schwer gestürzt und unter Paletten begraben. Er muss an Ort und Stelle versorgt werden. Ein anderer Kollege hatte am Steuer einen Schwächefall erlitten und sein Gefährt gerade noch an der Leitplanke zum Stehen gebracht. "Das sind Situationen, wie sie die Helfer vor Ort fast täglich auf deutschen Straßen vorfinden", erläuterten die Lehrkräfte.



Erste Hilfe, bis der Arzt eintrifft

Es gehe in erster Linie immer darum, "nach der Alarmierung die Zeit mit qualifizierter Erster Hilfe zu überbrücken, bis medizinisches Fachpersonal eintrifft". Was sich für den Laien so einfach anhört, beinhaltet durchaus eine gewisse Komplexität, "denn bereits die richtige Entscheidung der Ersthelfer kann Leben retten". Mit dem Areal der Bad Brückenauer Feuerwehr steht für den HvO-Ausbildungstag seit nunmehr drei Jahren eine hervorragende Schulungsstätte zur Verfügung.

Dafür bedankte sich Kohlhepp in seinem Resümee bei den örtlichen Brandschützern. Lob zollte er darüber hinaus etlichen Sponsoren, die durch ihre Sachspenden, wie beispielsweise Verpflegung, die Veranstaltung erneut zu einem vollen Erfolg hatten werden lassen.