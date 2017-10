Hommage an "Rhöner Schulmeister"

von RALF RUPPERT

"Es gehört zum Leben dazu, dass wir von Menschen, die uns lieb und wertvoll sind, Abschied nehmen müssen", sagt Kilian Moritz im Gedenken an seinen Vater Ludwig. Der Vollblutmusiker und "Rhöner Schulmeister" starb am 30. Januar 2016 in seinem Heimatort Gefäll im Alter von 79 Jahren. Bekannt war er durch seine Musik und launige Heimatabende in der Region. Was lag also näher, als ihm ein Lied zu widmen? "Ein lieber Mensch geht fort von uns" hat sein Sohn Kilian die Komposition überschrieben.







Franz-Josef Schramm vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege bezeichnete Ludwig Moritz als einen "der ganz großen und bedeutenden Heimatpfleger in Bayern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts". Moritz war mehr als 50 Jahre Dirigent verschiedener Chöre in seiner Rhöner Heimat, zudem Kreis-Chorleiter, Volksliedsammler, Organist, Komponist und Arrangeur. Zahllose Volkslieder hat er für Gesangs-Ensembles und Chöre gesetzt.



Als "Trostlied zu Trauerfeiern" bezeichnet Kilian Moritz seinen musikalischen Nachruf, der beim Requiem für Ludwig Moritz uraufgeführt wurde. Text und Melodie stammen von Kilian Moritz, als Arrangement von Liselotte Kunkel (Dozentin an der Hochschule für Musik, Würzburg) ist es mittlerweile im Sonat-Verlag erhältlich.



Das Lied ist entstanden im Eindruck der Trauer. "Gerade dann spendet uns die Musik Trost und begleitet uns in schweren Stunden", sagt Kilian Moritz über die Kraft des Liedes. Musik und Gesang, würden bei Trauerfeiern besonders zu Herzen gehen: "Oft wird erst später klar, wie wertvoll er uns war. So vieles gäb´ es noch zu sagen!", heißt es dazu im Liedtext.



Das Arrangement für vierstimmigen Chor, Orgel und Solo-Instrument ist bewusst so gehalten, dass es leicht einstudiert werden kann. Das Solo-Instrument ist sowohl für ein B-Instrument (Klarinette, Trompete...) als auch für ein C-Instrument (Geige, Flöte...) notiert. Bei den Ton-Aufnahmen haben unter anderem der Kammerchor Berlin und Stefan Rauh an der Orgel mitgewirkt.



Zu hören ist das Lied auch beim Jubiläumskonzert anlässlich des 150-jährigen Bestehend der Sängerlust Schweinfurt. Ludwig Moritz war dort von 1967 bis 1974, also genau vor 50 Jahren, Dirigent. "Es ist ein leicht melancholisches und doch tröstliches Lied mit schöner, eingängiger Melodie, das einen auch über den Abschied im Allgemeinen nachdenken lässt", kommentiert Sänger, Dirigent und Komponist Bernhard Oberländer das Lied seines Kollegen Kilian Moritz.





Liedtext



"Ein lieber Mensch geht fort von uns" (Ein Trostlied zu Trauerfeiern)



"Ein lieber Mensch geht fort von uns, der Abschied fällt so schwer.

Die Zeit mit ihm, Du guter Gott, wir danken Dir dafür.

Oft wird erst später klar, wie wertvoll er uns war. So vieles gäb´ es noch zu sagen.

Der Weg mit ihm war schön, er musst´ zu Ende geh´n, doch glauben wir, es gibt ein Wiederseh´n.

Ein lieber Mensch geht fort von uns, der Abschied fällt so schwer.

Die Zeit mit ihm, Du guter Gott, wir danken Dir dafür.

Wo wir beisammen steh´n, dies Licht erloschen seh´n, sind unsre Herzen schwer beladen.

Ein Trost in dieser Zeit ist uns die Sicherheit, bei Dir, oh Herr, darf unsre Seele ruh´n."



Radio

"Ein lieber Mensch geht fort von uns" ist an Allerheiligen, 1. November, ab 18 Uhr erstmalig auf BR Heimat bayernweit gesendet, in der Sendung "Fränkisch vor 7" . Das Volksmusikprogramm des Bayerischen Rundfunks ist zu empfangen über Digitalradio DAB+ oder im Internet unter www.br.de/radio/br-heimat



Kirchenkonzert

Live zu hören ist das Lied am Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr, in der Kirche St. Michael Schweinfurt, Florian-Geyer-Str. 11, beim großen Jubiläumskonzert der "Sängerlust 1867 Schweinfurt".



Verlag

Noten und das Lied in unterschiedlichen Arrangements gibt es beim Sonat-Verlag: www.sonat-verlag.de/Tod-Trauer-Trost/Ein-lieber-Mensch-geht-fort-von-uns-A-PART::2674.html