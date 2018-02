"Holla die Waldfee" bei Stangeröther Fosenocht

Die Elferratssitzung des TSV Stangenroth eröffnete Abteilungsleiterin Tamara Mehling pünktlich um 19.11 Uhr mit einem Gesangsprolog. Dabei wurde sie von Peter Metz auf dem Akkordeon begleitet.

Mit seinen zehn Waldfeen als Elferrat kam Sitzungspräsident Nikolaus Krämer auf die Bühne: "Holla die Waldfee", ertönte es, und das Publikum war begeistert. Den ersten Tanz des Abends präsentierten die "Minicles", die kleine Showtanzgarde des TSV Stangenroth, trainiert von Lisa Schmitt und Nicola Manger. Der Applaus für die kleinen Boxer war grandios. Eine Hausfrau der alten Schule (Annegret Winter) erheiterte das närrische Publikum mit ihrem Einzelvortrag: Sie hatte aus ihrem Alltag so einige witzige Anekdoten zu berichten.



Ehrungen als Intermezzo

Es folgten die Ehrungen der Föderation Europäischer Narren durch den Abgesandten Stefan Grafe. Den Jugendorden in Silber erhielten Lucas Bauer, Lucie Mehling und Hannah Edelmann. Den Jahresorden bekamen Mirjam Mack und Alexander Kirchner. Den Narr von Europa in Bronze konnten Lorenz Höchemer, Hartmut Kirchner, Peter Metz, Daniel Wehner, Jessica Endres und Jennifer Hartmann ihr eigen nennen. Den Narr von Europa in Silber erhielt das langjährige Mitglied Achim Lohmüller, der viele Jahre als Abteilungsleiter der Faschingsabteilung fungierte.



Nach diesem Intermezzo ging das närrische Programm weiter. Manuela Metz und Uschi Mahlmeister berichteten von ihrem "ganz normalen Wahnsinn", ehe der Showtanz der "Rhönzicken" das Publikum begeisterte: Die glitzernden Mädels (trainiert von Astrid Staab und Martina Hübl) tanzten zu der Musik von Michael Jackson. Anschließend kamen zwei ebenfalls Wohlbekannte der Stangeröther Fosenocht, diesmal als chillige Teenies, quasi die Enkelkinder der ehemals dargestellten "Cillie und Gundel" (Annegret Winter und Bettina Faber) - "Boah, ey voll cool die Beiden". Die "Hotten Hühs", die kleine blau-weiße Marschtanzgarde, trainiert von Emilia Mack und Antonia Kugler, begleiteten den Elferrat von der Bühne in die Pause.



Geschichten aus Heidis Schlemmereck

Der 2. Sitzungspräsident und Faschingsneuling Steve Kungu führte in der Sitzung durch die nächsten Beiträge. Die Jungs vom ehemaligen Männerballett hatten in ihrer Baugrube jede Menge waghalsige Erlebnisse. Die Showtanzgruppe "Dancing Divas", trainiert von Laura Wegemer, brachte

mit alten Rocksongs und gekonnter Choreographie Stimmung in den Saal. Was man alles in Heidis Schlemmereck erleben konnte, präsentierte die Sketchgruppe "Herzbluad". Dort war zu erfahren, was in Wahrheit ein "Rumsteak" ist, und dass es in Stangenroth endlich wieder eine Wirtschaft gibt, nur leider ohne Champagner.



Ein fester Bestandteil der Sitzung war wieder die Prinzengarde, die synchron in ihren blau-weißen Kostümen ihre flotten Beine bewegte - ein toller Marschgardetanz, einstudiert von Bettina Kugler-Hanft.Tanzmariechen Marie Burgerb begeisterte mit ihrem wirbelnden Tanz und rundete die tänzerischen Darbietungen ab.



"Gruftis" jagen den Luchs

Jetzt hieß es "Back to the roots": Die Lieder und Texte der Fosenochtssänger ließen erahnen, was früher alles besser war, und wohin uns das alles vielleicht noch führt, was alles so auf der Welt und speziell in Stangenroth passiert. Der Gast aus Oberthulba, das Männerbalett "Hellsöwer" heizte mit dem tollen Tanz "Enorm in Form" der Menge ordentlich ein.

Eine Szenerie aus dem neuen geplanten Nationalpark, präsentierten die "Gruftis", die auf der Jagd nach dem Luchs waren - die Außenszenen wurden gekonnt in die Rhönfesthalle gebeamt.



Den Abschluss der 43. Elferratssitzung des TSV Stangenroth bildete die Showtanzgruppe "Die Milchschnitten". Sie entführte das Publikum zu einer Reise um die Welt mit den verschiedenen Kostüme der jeweiligen Länder.



Alles in allem ein gelungener Abend, der vier kurzweilige Stunden Programm bot. Die beiden Sitzungspräsidenten luden alle Aktiven noch zu einem Finale auf die Bühne, wo alle ihre erfolgreichen Auftritte feierten.