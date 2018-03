Hoher Schaden

Bei einem Zimmerbrand ist am Sonntagabend in Bad Bocklet rund 10 000 Euro Schaden entstanden, teilt die Polizei am Montag mit. Vermutlich geriet der Inhalt eines Mülleimers aus noch ungeklärten Umständen in Brand, so die Polizei. Bewohner hatten eigene Löschversuche unternommen. Es befanden sich noch drei Personen im verrauchten Gebäude. Ein Atemschutztrupp führte diese ins Freie, teilt die Feuerwehr mit. Vorsorglich wurden zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bad Bocklet, Großenbrach, Aschach, Steinach und Bad Kissingen. red/pol