Hohe Spende für Elterninitiative

"Skonto + Skonto = Doppelte Hilfe", lautet die Aktion, die Daniel B. Schlereth im zweiten Jahr nun schon seinen Kunden angeboten hat. Die Geschäftsführer Georg Schlereth und sein Sohn Daniel Schlereth sind mit dem Ergebnis der Aktion wieder sehr zufrieden und bedanken sich recht herzlich bei den Kunden, die an der Aktion teilgenommen haben.



Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, steht die ganze Familie unter Schock und das Leben ändert sich schlagartig. Die Elterninitiative steht den Familien auf den Stationen Regenbogen, Schatzinsel (Stammzelltransplantation) und Leuchtturm (Tagesklinik) der Uniklinik Würzburg auf ihrem langen Weg durch die Krankheit zur Seite.



"Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das Umfeld positiv beeinflussen." Nach diesem Leitspruch setzt sich die Elterninitiative für die kranken Kinder und ihre Familien ein. Sie sorgt nicht nur für die familiengerechte Ausstattung der Stationen, sondern stellt zum Beispiel zwölf Elternwohnungen in Kliniknähe zur Verfügung. Die Elternwohnungen dienen als Übernachtungsmöglichkeit für die Angehörigen, bei Strahlenbehandlung auch für die kleinen Patienten, als Zufluchtsort für die Eltern und Treffpunkt für die Familien. Die Benutzung der Wohnungen ist für die Familien kostenfrei.



Dies sind nur zwei der vielfältigen Aufgaben der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V., die nur dank der Unterstützung hilfreicher Spender bewältigt werden können. Die Elterninitiative bedankt sich auch im Namen der kranken Kinder beim Steinmetzbetrieb Schlereth aus Stralsbach sowie deren Kunden.