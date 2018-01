Hohe Auszeichnungen für Alfred Saam und Elmar Schneider

Vorsitzender Arthur Zehe betonte zu Beginn der Feier des Kleintierzuchtvereins Wollbach, dass eine Ehrung zum einen die Treue zu einem Verein beziehungsweise Organisation sowie zum anderen ein gewisses Engagement und Leistung voraussetze.



Und hier galt es für den Vorsitzenden, zwei besondere Ehrungen auszusprechen: Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Ehrenvorsitzender Alfred Saam und stellvertretender Vorsitzender Elmar Schneider geehrt. In seiner Ansprache ging Zehe insbesondere auf das Lebenswerk von Alfred Saam ein. Der hatte in seiner Zeit als Vorsitzender eine Vision: Ein Vereinsheim sollte gebaut werden. Dies war für die damalige Zeit für diesen doch eher kleinen Verein ein großes Wagnis. Doch es sollte sich lohnen. Grundstücksverhandlungen, Planung, Finanzierung, Materialbesorgung: Saam musste viele Stunden opfern. Um Geld in die Kasse zu bekommen, hielten die Mitglieder Tanzveranstaltungen ab. Da Saam beim damaligen "ÜWU" seinen Arbeitsplatz hatte, wusste er zum Beispiel, dass Holzständer ausgetauscht und Trafostationen eingelegt werden sollten. Er motivierte die Mitglieder, Holzständer zum Sägewerk zu fahren, um daraus Bauholz schneiden zu lassen. Die Trafostationen wurden in mühevoller Handarbeit - ohne Bagger und schwerem Gerät - mit Hammer, Pickel und Schaufel sowie mit einem kleinen Bulldog und Gummiwagen eingelegt und der Schutt abtransportiert. Für diese großartige Leistung bedankte sich der Vorsitzende im Namen des Vereins und des Verbandes und überreichte dem Ehrenvorsitzenden die goldene Ehrenurkunde des Verbandes.



Elmar Schneider ist seit vielen Jahren 2. Vorsitzender, ein engagierter und motivierter Stellvertreter, dem der Kleintierzuchtverein Wollbach sehr am Herzen liegt. So hat er sich immer wieder dafür eingesetzt und Überzeugungsarbeit geleistet, zum Beispiel für die Frauengruppe und den Erhalt der Geflügelabteilung.Bei allen Festen, Ausstellungen und bei den Fahrten hat er sich stets eingebracht und den Verein unterstützt. Für diese Verdienste überbrachte der Vorsitzende die goldene Ehrenurkunde des Verbandes der Bayerischen Rassekaninchenzüchter. Neben all diesem Einsatz waren Saam und Schneider auch noch Züchter. Beiden hatten es die Schecken angetan.



Der Vorsitzende ehrte zudem Katja und Karola Feineis für 25-jährige- sowie Renate Metz, Egon Kessler und Winfried Sell für 40-jährige Verbandszugehörigkeit. Katja und Karola Feineis sowie Renate Metz kamen nach Auflösung des Vereines Bad Kissingen nach Wollbach. In Bad Kissingen haben sie sich als Schriftführerin, Kassiererin, im Wirtschaftsbereich und in der Frauengruppe besonders eingesetzt; in Wollbach ist Katja Feineis auch weiterhin in der Organisation als Schriftführerin und als 2. Frauengruppen-Vorsitzende tätig.



Für ihr Engagement haben sie die silberne (Katja und Karola Feineis) und goldene Ehrennadel (Renate Metz) mit Urkunde erhalten. Die goldene Ehrennadel bekam zudem Egon Kessler. Er ist seit seiner Jugend Mitglied im Wollbacher Verein und hat in dieser Zeit den Posten als Schriftführer und jetzt als Kassier inne. Jochen und Karl Heinz Kleinhenz (beide 25 Jahre Mitglied) sowie Winfried Sell (40 Jahre) konnten nicht an der Feier teilnehmen.