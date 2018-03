Hochmotiviert mit Astschere und Säge

Rasch abgehandelt waren die ersten Tagesordnungspunkte bei der Jahreshauptversammlung der Eigenheimer Vereinigung Ebenhausen e.V. durch deren Vorsitzenden Thomas Schmid, der vom aktuellen Mitgliederstand von 125 Personen und den Aktivitäten des letzten Jahres berichtete: Im August stemmte ein Team von rund 40 Festhelfern das Vereinsfest im Altort. "Es war wieder ein schönes, kleines und daher überschaubares, aber auch gelungenes Fest", erklärte der Vorsitzende. Alle Festhelfer wurden danach als "Dankeschön" zu einem Ausflug mit der Bahn nach Meiningen eingeladen.

Auf den besonderen Wunsch der Mitglieder boten die Ebenhäuser Eigenheimer in der letzten Woche einen Baumschnittkurs an, der mit 15 Teilnehmern - davon auch vier Frauen - gut besucht war. Für den sehr lehrreichen Kurs konnte Gottfried Röll, Gartentechniker von der LWG (Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau) Veitshöchheim, gewonnen werden. Nach einer eingehenden Einführung in die Theorie ging es zum Praxisteil in die Ebenhäuser Streuobstwiesen hinter dem Schloss, wo es genug Anschauungsmaterial gab. Alle Teilnehmer waren am Ende des Kurses hoch motiviert und soweit gerüstet, um mit Astschere und Säge im heimischen Garten das Erlernte umzusetzen.

Nach dem Rückblick des Vorsitzenden und dem Kassenbericht von Lissy Hopp wurde der Vorstand entlastet und Georg Grembler, Mitglied des Landesvorstandes der Eigenheimer Bayern e.V. führte als Wahlleiter in Rekordzeit die Neuwahl des Vorstands durch.

Er freute sich, dass sich fast der komplette Vorstand - außer der bisherigen Schriftführerin Karin Melzer und dem Beisitzer Andi Meyer - zur Wiederwahl stellte. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Thomas Schmid, 2. Vorsitzender Harald Hannwacker, Kassier Theo Schwab (Wechsel vom Revisor zum Kassier), Schriftführerin Lissy Hopp (Wechsel vom Kassier zur Schriftführerin), Beisitzer Armin Walter und Fred Jung, Revisoren Uwe Barnowksy und Ulrike Höll (neu).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Reinhard Herterich geehrt und vor 25 Jahren traten Stefanie Lutz, Klemens und Hedwig Simon sowie Gerhard Weidensteiner den Eigenheimern bei. Bedauert wurde es vom Vorstandsteam, dass trotz persönlicher Einladung von zwanzig zu ehrenden Mitgliedern nur fünf anwesend waren.

Ausführlich referierte Georg Grembler über die Aktivitäten des Eigenheimer-Landesverbandes im Hinblick auf die ungleiche Handhabung der Straßenausbaubeiträge in bayerischen Kommunen. Im Oktober hat der Verband Wohneigentum zusammen mit dem Eigenheimerverband Bayern eine Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. Gleichzeitig haben zu diesem Thema die Freien Wähler ein Volksbegehren gestartet, das auch von den Eigenheimern unterstützt wird.

Für Gesprächsstoff sorgte im letzten Teil der Sitzung die Ankündigung des 2. Vorsitzenden Harald Hannwacker, dass es in Zukunft kein Vereins-Sommerfest mehr geben wird. Insgesamt war die Resonanz bei den Veranstaltungen des Vereins nur verhalten und der Vorstand hat daraufhin beschlossen, dass es aufgrund des mangelnden Interesses bis auf Weiteres kein großes Vereinsfest und keine 2-Tages-Fahrten mehr geben wird. Angedacht sind aber kleinere Ausflüge wie zum Beispiel ein Besuch bei der Landesgartenschau in Würzburg und eine Fahrt ins Freilichtmuseum Fladungen mit der Bahn. Auch der Vorschlag, durch eine Umfrage die Wünsche und Interessen der Mitglieder zu ermitteln, wurde von den Verantwortlichen begrüßt.

Es blieb der Hinweis auf die nächsten Veranstaltungen: Am Samstag, 24. März beteiligt sich der Verein an der Aktion "Saubere Umwelt" oder Ramadama der Gemeinde Oerlenbach. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Ebenhäuser Schule. Am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr findet der nächste Eigenheimer-Stammtisch in der Bahnhofsgaststätte "Bei Angelo" statt.