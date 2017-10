Hinter verschlossenen Türen

von THOMAS MALZ

Als "Tribunal" bezeichnete Stadtrat Thomas Meckel (CSU) die Sondersitzung am Montagabend im Münnerstädter Rathaus zum Thema "Beauftragung von Rechtsanwälten durch den 1. Bürgermeister in eigener Sache, insbesondere wegen der persönlichen Veranlassung der Überweisung der Rechtsanwaltshonorare". Mit seinem Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes scheiterte Meckel aber mit zehn zu drei Stimmen deutlich. Neben Helmut Blank, der zu diesem Zeitpunkt nur als Zuschauer teilnehmen konnte, waren gerade einmal vier CSU-Stadträte erschienen. Nach einer halben Stunden musste der Bürgermeister, wie alle anderen Zuhörer auch, den Saal verlassen, weil auf Antrag von Leo Pfennig (fraktionslos) einstimmig die Nichtöffentlichkeit hergestellt worden war, was bei den Besuchern ganz und gar nicht gut ankam. "Wir mussten das nichtöffentlich machen, weil es um Daten von Betroffenen ging", sagte Leo Pfennig am Dienstag. Immerhin: "Der Bürgermeister hat bis Freitag die Chance, den Fragenkatalog zu beantworten", sagte 2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) zum Ergebnis der Diskussion. Außerdem soll er sich zu einem weiteren Vorgang äußern. Beide Angelegenheiten werden dann Thema der nächsten Stadtratssitzung am 16. Oktober sein, allerdings erneut nicht öffentlich.



"Ich erkenne die rechtliche Grundlage nicht", sagte Helmut Blank zu der von sieben Stadträte einberufenen Sondersitzung. Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn sei ja noch gar nicht abgeschlossen. Er wies darauf hin, dass in der folgenden Diskussion weder der Name des Rechtsanwaltes, noch die Höhe der Summe genant werden dürfe, die die Stadt für den Anwalt bezahlt hat. Helmut Blank berief sich auf die Geschäftsordnung der Stadt, nach der er berichtigt gewesen sei, das Geld an den Anwalt zu überweisen. Dann übergab er die Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Andreas Trägner und verließ nach Aufforderung von Leo Pfennig auch den Bürgermeisterstuhl.



"Während meiner Vertretungszeit gingen bei der Verwaltung mehrere Rechnungen von einer Rechtsanwaltskanzlei ein", sagte der 2. Bürgermeister, der ebenfalls keine Summe nannte. Um zumindest in dieser Angelegenheit etwas Licht ins Dunkel zu bringen: Es handelt sich um rund 5400 Euro. Die Zahl hat der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung letztendlich auch bestätigt. Aber zurück zur Sitzung: "Die Rechnungen enthielten keinen konkreten Leistungsnachweis. Ich wies die Verwaltung an, die Rechnungen nicht zu zahlen", so Andreas Trägner. Darüber habe er den Stadtrat informiert, der dem zugestimmt habe.



"Auf meine Nachfrage an Herrn Bürgermeister Blank musste ich feststellen, dass er meine Entscheidung inzwischen aufgehoben und die Rechnungen zur Zahlung angewiesen hatte", führte Andreas Trägner ins Feld. Blank habe also seine Entscheidung ohne Rücksprache aufgehoben. "Diese Entscheidung des Bürgermeisters ist für mich nicht nachvollziehbar, zumal er im eigenen finanziellen Interesse handelte und daher befangen war." Damit habe er seine haushaltsrechtlichen Befugnisse überschritten und gegen die Geschäftsordnung verstoßen. Außerdem gelte bei Auszahlungsanweisungen das Vieraugenprinzip, Blank hatte aber beide Unterschriften selbst geleistet, was in Ausnahmefällen legitim sein könnte, wie es in der Sitzung hieß. Blank hatte sich nach eigener Aussage diesbezüglich auch abgesichert. Leo Pfennig äußerte Zweifel daran, dass ein Ausnahmefall dann zutrifft, wenn der Unterzeichnende in eigener Sache betroffen, also befangen ist.

Helmut Blank hatte den Fragenkatalog von Forum aktiv, Freie Wähler, SPD und Leo Pfennig zur Beauftragung der Anwaltskanzlei nicht beantwortet, weshalb die Sondersitzung einberufen wurde.



Bei der Diskussion machte Thomas Meckl seinen Unmut über die Vorgehensweise der Opposition deutlich. Christian Radina (CSU) kritisierte dies ebenfalls und verwies auf die Außenwirkung. "Es muss endlich einmal aufhören, dass der Bürgermeister uns auf der Nase herumtanzt", hielt Rosina Eckert (Forum aktiv) dagegen. Der Bürgermeister hätte den Fragenkatalog ja beantworten können. Und Britta Bildhauer(SPD) fügte hinzu: "Es ist doch die Aufgabe eines Stadtrats für die Stadt da zu sein." Leo Pfennig wies darauf hin, dass für den Fall, dass es eine Honorarvereinbarung zwischen Bürgermeister und Anwalt gebe, die Gebühren wesentlich höher sein könnten, als wenn nach der Gebührenordnung für Rechtsanwälte abgerechnet worden wäre. Aber das soll durch die Beantwortung des Fragenkatalogs klargestellt werden. Gegenüber dieser Zeitung hat Helmut Blank bestätigt, dass der von ihm eingeschaltete Anwalt Veröffentlichungen zu seiner Person in der Presse überprüft hat.



In Kürze erschient hier auch ein Interview mit Helmut Blank zum Thema.