Hier kommt keine Langeweile auf

Offene Atmosphäre





Die Türen sind offen





Öffnungszeiten



Die Stimmung im Jugendraum in der alten Schule in Nüdlingen ist gut. Zwei Jungs haben es sich auf der Couch bequem gemacht und spielen gerade auf der Playstation. Andere schauen zu, in der Ecke hat sich ein kleines Grüppchen gebildet, das ins Gespräch vertieft ist. Es ist ein gelungener Auftakt, seit vergangener Woche ist Gemeindejugendarbeiterin Kathrin Kuhn vom Verein Pro-Jugend Bad Kissingen mit einer neuen Gruppe gestartet. Die Besucher sind zwischen zehn und 13 Jahre alt, man trifft sich jeweils mittwochs von 15 bis 18 Uhr.Die offene Jugendarbeit in der Marktgemeinde kommt sehr gut an. "Beim ersten Treffen waren fast 40 Jugendliche anwesend, auch heute ist wieder einiges los", so Kuhn, die sich hier sichtlich wohl fühlt.Kommen und gehen kann man während der Öffnungszeiten, wann immer man will: schließlich ist hier ein offener Jugendtreff, bei dem sehr viel Freiraum geboten wird. "Keiner muss sich anmelden, man kann einfach vorbeischauen, wir freuen uns über jeden, der kommt", sagt die Gemeindejugendarbeiterin. Sie ist mit der Gruppe sehr zufrieden, und auch den Jugendlichen gefällt es sehr gut hier.Die Atmosphäre ist offen, man kennt sich natürlich untereinander. Und auch das Freizeitangebot kann sich sehen lassen: neben elektronischen Spielen kann man sich im Dartspiel messen oder auch ein Tischkickermatch machen. Getränke können sich die Jugendlichen selbst mitbringen, es werden aber auch Erfrischungen verkauft: "Natürlich kein Alkohol, denn hier herrscht strengster Jugendschutz", erklärt Kuhn. Für sie ist die Arbeit mit den Jugendlichen eine Herzensangelegenheit, diese haben sie auch sofort ins Herz geschlossen."Es ist wichtig, hier vor Ort zu sein und Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen zu leisten. Bei Konflikten, die eventuell auftreten, vermittle ich natürlich. Aber ich bin hier eher unterstützend tätig, die Jugendlichen sollen sich selbst organisieren und Probleme lösen. Wenn das nicht klappt, dann helfe ich gern", so Kuhn.Sie macht sich aber schon Gedanken darüber, wie man den Jugendraum zu einer Anlaufstelle auch für die älteren Jugendlichen machen kann. Dabei steckt sie im Moment noch mitten in den Planungen: "Hier muss noch ein Angebot ausgearbeitet werden, da bin ich im Moment gerade dabei", erklärt die Jugendarbeiterin. Doch erst muss sich die aktuelle Gruppe festigen, von der Resonanz war Kathrin Kuhn begeistert: der Jugendraum werde sehr gut angenommen, für neue Jugendliche stehen die Türen jederzeit offen."Natürlich haben wir auch eine Whats-App-Gruppe eingerichtet, in der man sich informieren kann", sagt die Gemeindejugendarbeiterin. Ihr ist wichtig, hier auf Augenhöhe mit ihren Schützlingen zu sein und deren Anliegen ernst zu nehmen."Mir gefällt es im Jugendraum sehr gut", ist die elf Jahre alte Erika Steinhauer aus Nüdlingen begeistert. Sie war schon beim letzten Mal hier, und die Möglichkeit, mit ihren Freunden auch außerhalb der Schulstunden zusammen zu sein, nimmt sie gerne an."Am schönsten ist, dass man sich hier austauschen und etwas zusammen unternehmen kann", sagt sie. Dabei gefällt ihr besonders die Abwechslung. Für sie und ihre Freunde ist der Jugendraum auch ein Rückzugsort, wo man zusammen sein kann. "Kathrin ist mir sehr sympathisch und wir kommen super aus", so das Urteil von Steinhauer, die sich im Jugendraum sichtlich wohl fühlt. Doch auch ihre Freunde haben hier sehr viel Spaß."Ich freue mich, dass das Angebot so gut angenommen wird", sagt Kathrin Kuhn. Und auch den Jugendlichen gefällt es hier so gut, dass sie sicherlich regelmäßig wiederkommen werden.Der Jugendraum in der alten Schule ist mittwochs von 15 bis 18 Uhr für die zehn- bis 13-Jährigen geöffnet. Weitere Informationen gibt es bei Kathrin Kuhn unter Tel.: 0160/ 368 55 30 bzw. kathrin.kuhn@projugend-kg.de