Hiebsatz stets unter dem berechneten Zuwachs

Fabian Menzel, der Revierleiter im gemeindlichen Forst, erstattete in der jüngsten Sitzung dem Nüdlinger Gemeinderat Bericht über das Forstwirtschaftsjahr 2017 und über die Planung der Maßnahmen für 2018.



Revierleiter Fabian Menzel setzte den Gemeinderat über Art und Umfang des Holzeinschlags in Kenntnis. Bei der Vornutzung fielen insgesamt 2830 Festmeter (fm) an. Den Einschlag im Bereich der Endnutzung bezifferte Menzel mit 1790 fm. Der Gesamteinschlag entspreche mit 4080 fm in etwa der Planung. Als wichtigen Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens zeigt Menzel die umfangreichen Bestandsbegründungen auf. Auf die Artenvielfalt werde großer Wert gelegt.



Gepflanzt wurden 2017 insgesamt 12 220 Bäumchen, darunter 1000 Douglasien, 8500 Rotbuchen und 2000 Kirschen. Für 2018 ist die Pflanzung von 16 600 Stück vorgesehen. Mit 10 000 Stück bilden die Buchen den Hauptanteil. Zu den Arbeiten im Forst kam die Wegeinstandhaltung. Mit dem eigenen Wegehobel wurden alle Waldwege profiliert.



Bei der Einschlagplanung für 2018 berichtete der Revierleiter über die diversen Waldgebiete, die für den Holzeinschlag dieses Jahres vorgesehen sind. Die Ratsmitglieder Anita Haub und Theo Hein (beide Bürgerblock) sahen die Einschlagzahlen kritisch. "Es wird zu viel Holz rausgenommen" war ihr Eindruck. Revierleiter Menzel wies diese Ansicht zurück. Der Hiebsatz entspreche der auf 20 Jahre angelegten Forsteinrichtung und liege stets unter dem berechneten jährlichen Zuwachs. Dennoch blieb Theodor Hein kritisch und meinte, das Vorgehen bei der Waldbewirtschaftung sei "in keiner Weise nachhaltig". Unterstützt wurde die Arbeit von Fabian Menzel durch Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) und die große Mehrheit der Räte. Mit 15 gegen eine Stimme (Theodor Hein) wurde schließlich der Jahresbetriebsplanung zugestimmt.