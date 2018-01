Heimatverein feiert 50-jähriges Bestehen

Der Heimat- und Wanderverein Aschach feiert am 16. September sein 50-jähriges Bestehen. Den, bei der Gründung festgelegten Zielen, Wandern, Erhalt und Pflege historischer Grabsteine und Feldkreuze sowie Maßnahmen zur Ortsverschönerung, ist der Verein treu geblieben. So werden regelmäßig Wanderungen unter fachkundiger Führung unternommen, am Rakoczy-Festumzug teilgenommen und umfangreiche Arbeiten, die das Aschacher Ortsbild bereichern, durchgeführt. Beispiele sind der Figurenbrunnen und der Blumenschmuck im Ort sowie der Wallfahrerbildstock am Vogelkundepfad.

Am 16. September wird es sowohl Ehrungen für Gründungsmitglieder als auch für langjährige Mitglieder geben. Darüber hinaus wird ein Film des früheren Schulleiters Adolf Schießl über Aschach in den 60er Jahren gezeigt werden.

Das Fest beginnt um 16.30 Uhr mit einer Kirchenparade, dem Festgottesdienst um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche und dem anschließenden Festakt in der Zehnthalle. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Blaskapelle Aschach. khb