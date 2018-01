Heimatverein Aschach: Höhepunkt war 50-jähriges Jubiläum

Knapp 40 Mitglieder begrüßte Vorsitzende Herta Müller zur Jahreshauptversammlung des Heimat-, Wander- und Gartenbauvereins Aschach. Ihr Jahresbericht und die Ehrungen von elf langjährigen Mitgliedern waren der Höhepunkt des informativen Abends im Pfarrheim.



Die Anwesenden gedachten der 2017 verstorbenen Gründungsmitglieder Waltraut Back und Horst Lochner sowie ihrer früher ersten, zuletzt zweiten Vorsitzenden Gerda Krausenberger. Da seit deren Tod der Vereinsvorstand nur unvollständig besetzt war, wird Reinhold Greubel, der Leiter der Sparte Gartenbau, bis zur nächsten Vorstandswahl den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden kommissarisch ausüben.



Im Jahresbericht erinnerte Müller an die Veranstaltungen und Wanderungen des vergangenen Jahres sowie der von Mitgliedern ausgeführten gärtnerischen Arbeiten zur Ortsbildverschönerung. Höhepunkt war zweifellos im September die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Aschacher Heimat- und Wanderverein mit Festgottesdienst, Kirchenparade und anschließender Festveranstaltung in der Zehnthalle mit Ehrung von 23 Gründungsmitgliedern. Der Älteste unter den Geehrten war der 98-jährige Vereinsgründer Robert Markert, der bis 1982 erster Vorsitzender war. Kritisch äußerte sich die Vorsitzende über die Berichterstattung in den Lokalzeitungen. Der Artikel sei "eine Zumutung" gewesen, einzelne Formulierungen hätten im Verein Kopfschütteln ausgelöst.



Zu den offiziellen Terminen 2017 gehörte der Neujahrsempfang der Marktgemeinde Bad Bocklet mit Verabschiedung von Altbürgermeister Wolfgang Back, sowie das 140-jährige Jubiläum der Großenbracher Feuerwehr.



Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands kündigte die Vorsitzende einige Termine für 2018 an, beginnend mit dem Rosenmontagsball am 12. Februar und dem österlichen Schmücken des Dorfbrunnens im März. Auf vielfachen Wunsch wird es eine in zwei Wanderungen aufgeteilte Grenzbegehung der Gemarkung Aschach geben. Die erste Wanderung kündigten Müller und Ortssprecher Krapf für Samstag, 14. April, an. Die zweite Wanderung soll im Herbst folgen. Das traditionelle Brückenfest wird am Sonntag, 27. Mai, sein.



Bevor Wanderwart Heinz Krausenberger, der dringend noch Wanderführer sucht, mit seiner Dia-Schau beginnen konnte, wandte sich Vorsitzende Müller mit einer Bitte an Ortssprecher Krapf: "Sowohl von Bad Bocklet kommend als auch vom Schlossparkplatz aus sollte der Fußweg zum Leo-Bauer-Steg endlich ausgezeichnet werden." Krapf stimmte zu und verwies ergänzend auf die kommenden Bürgerversammlungen am 20. Februar in Großenbrach und 22. Februar in Aschach.



Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft



50 Jahre : Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Gabi Bauer, Manfred Götz, Monika Maader, Elvira und Friedo Krapf, Lydia Strobel, Martha und Gerald Sandwall geehrt.



25 Jahre 25 Jahre Mitglied im Verein sind Paula Büx und Helga Meder.