Harmonische Töne zum Jahresanfang

"Es ist uns heute ein Bedürfnis, langjährige und verdiente Kameraden zu ehren", sagte Kreisrandrat Benno Metz beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Bad Bocklet in der Zehnthalle in Aschach. Immer weniger Menschen seien bereit, ehrenamtlich eine Funktion zu übernehmen und sich länger zu binden. "Die Aktiven in den Feuerwehren hingegen haben einen menschlicheren Weg gewählt: Sie leisten Dienst am Nächsten", betonte Metz. Und so wurden zahlreiche Feuerwehrdienstleistende für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Bürgermeister Andreas Sandwall betonte dabei besonders die Leistungen von Christian Horn und Jens Endreß. Horn ist schon seit 1999 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bocklet, Endreß übt dieses Amt seit mittlerweile 13 Jahren aus. "Vielen herzlichen Dank für so viel Engagement", lobte Sandwall.

Außerdem sind fünf langjährige Blutspender mit der Ehrennadel des Bayerischen Roten Kreuzes ausgezeichnet worden. Und auch einen Kammersieger der Industrie- und Handelskammer 2016/2017 war unter den zahlreich erschienen Gästen. Marcel Müller aus Großenbrach belegte den 1. Platz als Chemielaborant. Seine Ausbildung absolvierte er am Institut für Organische Chemie an der Universität Würzburg. Zudem wurden verdiente Sportler geehrt. So der Miniatur-Golf-Club Stahlquelle Bad Bocklet 1989 e.V., der im Jahr 2016 Meister der Landesliga Nord / West-Bezirk 6 mit 30 zu zwölf Punkten und 2017 Vizemeister wurde.



1800 Auftritte oder mehr

Für 60 Jahre aktives Musizieren wurde Hans Engelbreit im Rahmen des Neujahrsempfangs ausgezeichnet. "Der Hans ist immer da. Mit viel Liebe widmete er sich der Aufrechterhaltung der Tradition und des dörflichen Lebens. Er hat in seiner Laufbahn an die 1800 Auftritte gehabt - vielleicht auch mehr", lobte der Dirigent der Aschacher Blaskapelle, Walter Borst. Diese untermalte den Neujahrsempfang mit ihren Klängen musikalisch. Selbstverständlich ließ es sich auch hier Hans Engelbreit nicht nehmen, aktiv mitzumusizieren.

Bürgermeister Andreas Sandwall verabschiedete Annette Späth, die vom 1. Mai 2001 bis zum 31. Januar 2017 wissenschaftliche Museumsleitern der Museen Aschach war. "Ihre Tätigkeit war recht vielfältig. Zunächst musste sie Grundlagenarbeit betreiben, dann die beständige Weiterentwicklung der Museen", sagte Sandwall. Die Sonderausstellungen, die Etablierung eines museumspädagogischen Dienstes sowie das hochkarätige Veranstaltungsprogramm seien nur einige Punkte ihrer Aufgaben gewesen. Zudem war sie bei der Sanierung der Mühle und der Einrichtung des modernsten Museumsdepots Deutschlands in der Schlossmühle maßgeblich beteiligt. Im Jahr 2014 gab sie den Anstoß zur Gründung des Fördervereins. Außerdem habe sie die Schlossweihnacht mit auf den Weg gebracht und die Neukonzeption des Graf-Luxburg-Museums entworfen. "Liebe Annette, ich möchte Dir im Namen der Marktgemeinde ganz herzlich für Deine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Ich sag zum Abschied leise Servus", sagte der Bürgermeister.

Sandwall ging auf den raschen Wandel in der Wissenschaft und Technik, Arbeitswelt und Lebenswelten in der Gegenwart ein. "Alles ist im Fluss und damit sind es auch die Bedingungen für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die Politik", sagte er. Er erinnerte an die wichtigen Ereignisse in der Marktgemeinde im vergangenen Jahr. Hier sei viel erreicht worden. So wurde in das Feuerwehrwesen investiert und der L+S-Neubau in Großenbrach eingeweiht. Die Bauarbeiten bei Caritas im Kurpark werden heuer durchgeführt, hier werden rund 10,2 Millionen Euro investiert. Außerdem wurden im Jahr 2017 52 Bauanträge bearbeitet. "Das zeigt, dass wir als Marktgemeinde für die Bürger nach wie vor sehr attraktiv sind", betonte er.

Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner sprach davon, dass die Investitionen im Bereich der Caritas einer der "Big Points" in Bad Bocklet seien. Zudem betonte er, dass es den Kommunen in Bayern so gut wie sonst nirgendwo gehe: Diese erhalten 9,5 Milliarden Euro an Schlüsselzuweisungen, was bundesweit ein Rekord sei. Beim Thema Nationalpark sprach er davon, dass dies sicherlich keine schlechte Sache sei, allerdings müssten aber die verschiedenen Standpunkte betrachtet werden. "Die Lösung, die erreicht wird, sollte am Ende keine Verlierer dastehen lassen", sagte Kirchner, ohne sich konkret festzulegen.

"Bad Bocklet hat sich prächtig entwickelt", befand stellvertretender Landrat Alfred Schrenk. Dem Markt gehe es gut und er sei bei seiner Weiterentwicklung auf dem richtigen Weg.

Pfarrer Michael Kubatko befand, dass in der Pfarreiengemeinschaft ein gutes Miteinander herrsche. In Zukunft werde aber in der Organisation der Kirchenstrukturen ein großer Wandel stattfinden. Dennoch plädierte er dafür, mutig nach vorne zu schauen.



Staatliche Ehrungen der Feuerwehr

25 Jahre Michael Wehner, Christian Horn, Jens Endreß, Sascha Dechant

40 Jahre Martin Wedler, Erhard Hochrein, Harald Neugebauer, Andreas Schmitt, Roland Raab



Ehrennadel des Bayerischen Roten Kreuzes

100 x Blutspenden Günter Kirchner (Aschach), Marita Schmitt (Bad Bocklet)

125 x Blutspenden Peter Elbert (Roth), Alois Gundalach (Steinach)

150 x Blutspenden Roland Burger (Roth)