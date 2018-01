Yannick Pfriem übernimmt gleich zwei Ämter

Bei der Jahreshauptversammlung der Westheimer Wehr wählten die Floriansjünger Yannick Pfriem zum stellvertretenden Kommandanten. Weiterhin ist Pfriem noch Kassier und nimmt Aufgaben im Jugendbereich wahr. Tobias Schultheis wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden und Karin Eisenmann zur Schriftführerin gewählt.



Vorsitzender Sebastian Reuter und Kommandant Wolfgang Besler atmeten sichtlich zufrieden auf. Denn jetzt gibt es keine unbesetzten Ehrenämter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Westheim mehr. Zwar war Karin Eisenmann bislang als Schriftführerin tätig, aber nur kommissarisch. Gefreut über dieses Ergebnis hatte sich schließlich auch Bürgermeister Armin Warmuth (CSU), der die Wahl leitete. "Die Feuerwehr ist ein wesentlicher Bestandteil des Ortes", sagte er. Warmuth erwähnte die angestrebte gerechte Verteilung der Mittel bei der Bedarfsplanung für die Hammelburger Wehren und wies auf die Bayerische Sonderförderung für die Feuerwehrjugend hin.



Die Jugend sei die Zukunft dieser Wehr, betonte die Ortsbeauftragte Gabriele Ebert (FWG). Gerade Westheim mit seinem Gewerbegebiet brauche eine funktionstüchtige Feuerwehr. Anerkennung zollte die stellvertretende Landrätin Monika Horcher (Grüne) den Feuerwehrleuten, die im Ehrenamt ihre Gesundheit und sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Darüber hinaus sei die Feuerwehr ein Stück geselliges Dorfleben.



Dass die Zusammenarbeit der Floriansjünger bei Übungen und ernsthaften Einsätzen gut gelinge, bestätigte Kreisbrandmeister Elmar Eisenmann. Je nach Lage und Möglichkeit werde sogar die Berufsfeuerwehr der Bundeswehr mit alarmiert. Ausgerückt sei die Westheimer Wehr im vergangenen Jahr zu einem Brand in Langendorf, zu einer Vermisstensuche in Aura und zu insgesamt 13 Verkehrsabsicherungen, berichtete Kommandant Besler. "Das waren mehr als 400 Einsatzstunden", sagte er.



Außerdem rückte die Wehr zu 22 Übungen aus, so Besler weiter. Sogar bis nach Rohr (bei Meiningen) sei er mit den Kameraden gereist, um sich in der Bekämpfung von Gasbränden auszubilden. Besler berichtete vom Umbau der Fahrzeughalle und erwähnte die neue Netzmittelpistole, die Feuer per Schaum schnell löschen könne. "Ich wünsche mir für heuer, dass wir eine Gruppe für die Leistungsabzeichen zusammenbringen", sagte Besler. Über die Jugendfeuerwehr berichtete Maximilian Noack und über die Bambini-Gruppe Ellen Hartung.



Zum Löschmeister wurde Rudolf Hengstermann befördert. Max Noack, Yannick Pfriem, Jan Wetekam und Marcel Roßkopf wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Seine Ehrung für die 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Jürgen Wüscher. Vorsitzender Reuter wies auf das 145-jährige Bestehen der Westheimer Wehr hin. Dieses Fest soll heuer am 15. und 16. September gefeiert werden. Im Verein seien 136 Mitglieder. Unter den 54 Aktiven seien elf Frauen. Das Einsammeln von Christbäumen, das Faschingsgeschehen, die Floriansfeier, die Absicherung von Prozessionen, die Ehrenwache am Volkstrauertag und diverse Feste gehören zum festen Jahresablauf des Vereins.