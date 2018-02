Wittershausen ist außer Rand und Band

Ein fast sechsstündiges Riesenspektakel mit weit über 150 Akteuren boten die Wittershäuser Narren beim großen Faschingsabend des Musikvereins. Als "Casanova von der Alten Straße" führte Moderator Christian Sell wieder gekonnt durch den Abend. Wie in den vergangenen Jahren glänzten viele Tanzgarden mit Kreativität und toller Akrobatik auf der großen Faschingsbühne im Feuerwehrhaus. Mit viel Aufwand verwandelten die Musiker das Feuerwehrhaus wieder in eine farbenfrohe Leinwand und den perfekten Laufsteg für die vielen Akteure.



Mit den Tanzmäusen, den Wild Cats, der Marschtanzgruppe "Rot-Weiße-Garde", der Formation Dance Generation, dem Männerballett und den Golden Girls der "Wilden 14" konnten gleich sechs Tanzgruppierungen aus der Nachbargemeinde Aura begrüßt werden. Akkurat und in rasantem Tempo zeigten die Tanzformationen ein Fest für die Augen. Die "Tanzimporte" aus dem Nachbarort Aura sind schon seit Jahren ein fester Bestandteil bei den Faschingsabenden des Musikvereins.



Ideenreiche Choreografien und akrobatische Feuerwerke

Die Themen der Tanzeinlagen reichten mit ideenreichen Choreografien und akrobatischen Feuerwerken vom volkstümlichen Oktoberfest über glücksbringende Schornsteinfegerinnen, agilen Postboten beim "Pakete schnüren" bis hin zum Karneval in Venedig und Rio de Janeiro im prächtigen Sexy-Outfit. Im Reigen der Garden musste sich das Männerballett vom "Ünerdurf an der Saale" in keinster Weise vor dem weiblichen Geschlecht verstecken. Als Tanzmariechen erster Klasse glänzte zudem Caroline Mock als Solistin auf der Bühne.



"Manege frei" hieß es bei den Tierdressuren der besonderen Art, vorgeführt von den "Girls United" aus Machtilshausen in einem fetzigen Showtanz, unterstützt dabei von zwei "männlichen Raubkatzen".

In die Kindheitsträume von Pippi Langstumpf, Wickie und weiteren Kindererzählungen entführte die Purzelgarde aus Ramsthal das begeisterte Publikum. "Ab in den Urlaub, ab an den Sonnenstrand", mit diesem Werbeslogan brachten die "Jump Girls" aus Poppenroth die Faschingsfreunde in Wittershausen in die verschiedensten Urlaubsparadiese. Die feschen Girls übermittelten dabei das perfekte Urlaubsfeeling mit ihrer gekonnten Darbietung.



Wenn die wilde Hilde unterwegs ist

Mit der wilden Hilde (Lisa Zimmermann) auf Ihrer Jungfernfahrt im Auto mit ihrem Liebsten Günter (Pascal Zimmermann), zeigte auch der Nachwuchs perfekt seine Faschingsbegabungen in Vollendung. Auch dank Ihrer perfekten Gestik und Mimik brachte die wilde Autofahrerin nicht nur "Günter", sondern auch das närrisch Publikum im wahrsten Sinne außer Rand und Bann. Auf Bewerbungstour zur Faschingsveranstaltung in Veitshöchheim befand sich der "waschechte Franke" Daniel Bahn. Immer wieder lobte er sein Land zwischen Rhön und Saale, das er als ein perfektes Wohngebiet anpries. Die eine oder andere nachdenkliche Pointe in Richtung heimischer Politik und Gesellschaftsentwicklung ließ sich der Franke dabei nicht nehmen.



Mit ihren Rundungen und Kurven punktete Hostess (Denise Büchner) als meistgebuchte Begleiterin beim Münchner Oktoberfest. Ihre "schlüpfrigen" Erlebnisse rund um das weltgrößte Volksfest amüsierte nicht nur das männliche Publikum.



"Märchen - etwas anders erzählt", hieß ein weiteres Highlight beim Wittershäuser Fasching. Die Wittershäuser "Old-Stars" ernteten Lachsalven mit ihrer neuen Überlieferung der Aschenputtel-Erzählung. Mitwirkende bei diesem Klasse Show-Act waren: Sandra Zimmermann (Erzählerin), die bösen Stiefschwestern (Isolde Bahn und Doris Sell), das immer wieder "okay sagende" Aschenputtel (Maria Zimmermann), der "schöne" Prinz (Herbert Öhrlein) und die gute Fee (Beate Öhrlein).



"Knackige" Cheerleaders

Zum Reißer des Abends avancierte das Männerballet des Musikvereins. Als "knackige" Cheerleaders in ihrem prächtigen gelb-schwarzen Mini-Outfit brachten sie die Stimmung im Feuerwehrhaus zum Kochen. Silvia Sell und Julia Bahn brachten die "Ladies" auf die richtige Bahn. Isolde Bahn war für das passende Outfit verantwortlich. Als heißblütige Vereinsunterstützer wirkten Thorsten Sell, Dieter Heilmann, Jörg Müller, Hubert Büchner, Elias Schießer, Dominik Sell, Christian Sell, Gerhard Sell und Richard Bahn mit.