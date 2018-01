Wirmsthal kann auf 40 Aktive zählen

Zur Jahreshauptversammlung präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Wirmsthal als aktive, äußerst engagierte Wehr mit 33 Feuerwehrmännern und -frauen. Die Jugendfeuerwehr besteht nach einem Neuzugang nun aus einer siebenköpfigen Truppe. Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Kommandant Edgar Röder stellte sein Amt zur Verfügung.

"Führen heißt, auch zu wissen, wenn man aufhören muss", erklärte der Kommandant am Ende der Jahreshauptversammlung und begründete diesen Schritt mit seiner Gesundheit. Seinen Dienst als aktiver Feuerwehrmann will er weiter zuverlässig verrichten. Insgesamt neun Jahre war Edgar Röder als erster Kommandant für die Wirmsthaler Wehr verantwortlich. Vorsitzender Matthias Büttner würdigte das Engagement und informierte über das weitere Procedere: "Edgar Röder hat sich lange aufgeopfert für die Freiwillige Feuerwehr. Vielen Dank dafür. Der stellvertretende Kommandant Dominik Billmann wird dieses Amt kommissarisch übernehmen." Demnächst soll eine Sitzung anberaumt werden, um einen neuen Kommandanten zu finden.

Zuvor dankte Kommandant Edgar Röder ausdrücklich allen Aktiven für ihr Engagement und informierte über den Stand der Aus- und Weiterbildung im vergangenen Jahr: "Insgesamt gab es 26 Übungen beziehungsweise Termine inklusive Atemschutz", wie zum Beispiel die Aktionsübung in Ramsthal, eine Funkübung inklusive Begehung in der Deponie, ein Sägekurs sowie laufende Themen, wie Gerätekunde, Unfallverhütungsvorschriften oder Einweisung ins MLF. Außerdem berichtete der Kommandant von der erfolgreichen THL Leistungsprüfung von Stefan Alt. Auch die laufende Wartung und Prüfung der Fahrzeuge und Ausrüstungen durch Christian Rost und Dominik Billmann stellte eine weitere wichtige Aufgabe dar. Die Atemschutzgeräteprüfungen übernahmen Stefan Alt und Dirk Schulz, der auch für die Atemschutzgruppe berichtete.

Stellvertretender Kommandant und KBM Dominik Billmann informierte über zwei Einsätze zu Verkehrsunfällen und sieben Verkehrsabsicherungen beziehungsweise Sicherheitswachen. Vorsitzender Matthias Büttner berichtete von den Veranstaltungen während des Jahres, wie die Maibaumaufstellung, dem Familienfest mit Wanderung, dem Johannisfeuer und Martinszug. "Diese Festivitäten sind auch für 2018 geplant", erklärte der Vorsitzende, nannte aber als Voraussetzung dafür eine genügend vorhandene Unterstützerschar. Außerdem dankte er dem SV Wirmsthal für die Unterstützung der Aktivitäten durch Helfer und Material und freute sich darüber, dass in Wirmsthal in der Bushaltestelle ein Defibrillator seit dem Vormonat installiert ist. Die Anschaffungskosten übernahm zur Hälfte die Gemeinde.

Für die Jugendfeuerwehr konnte mit Lena Kötzner ein weiterer Zugang verzeichnet werden. Die Jugend wurde bei einem Wissenstest gefordert, ist aber auch gemeinsam in der Freizeit aktiv: "Es ist einfach schön, dass Ihr dabei seid", lobte der Kommandant deren Einsatzbereitschaft, was auch von allen Mitgliedern mit großem Applaus bedacht wurde. Edgar Röder gab weiterhin einen Ausblick auf Termine und Aktionen im kommenden Jahr, wie Übungen im Brandübungscontainer sowie eine Leistungsprüfung. Die staatlichen Ehrungen der aktiven Kameraden werden zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Euerdorf dort durchgeführt. René Gock gewährte den Mitgliedern mit dem Kassenbericht einen Einblick in die finanzielle Lage.

In ihrem Grußwort stellte Bürgermeisterin Patricia Schießer fest, dass sich die Aktiven der Feuerwehr immer mehr zum "Allrounder" entwickeln müssen und zollte der Arbeit hohen Respekt: "Alle Achtung vor denen, die sich engagieren und damit auch oft ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Das ist nicht selbstverständlich." Patricia Schießer gab einen kurzen Überblick über die Investitionen seitens der Gemeinde und urteilte dazu: "Das sind gut angelegte Investitionen". KBM Klaus Wüscher urteilte positiv über die geleistete Arbeit und die Freiwillige Feuerwehr Wirmsthal selbst: "Für die Gemeindegröße ist die Feuerwehr hier sehr gut aufgestellt". Er gab einen Überblick über die aktuellen Personalien in der Feuerwehrführung, erinnerte an die Rauchmelderpflicht und wies auf Lehrgänge und Aktionen, auch für Jugendliche, hin. Unter dem Punkt "Verschiedenes, Wünsche und Anträge" wies Vorsitzender Matthias Büttner auf die Ehrenamtskarte sowie auf die "Rettungskette Forst" hin.



Ehrungen:

65-jährige Mitgliedschaft: Albin Schmitt, Paul Ulsamer, Valentin Bubb

50-jährige Mitgliedschaft: Erich Schaub, Kurt Brand

40-jährige Mitgliedschaft: Gerhard Büttner, Georg Wallasch, Lorenz Ulsamer, Michael Zisler