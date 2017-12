Winterzauber im Schneegestöber

"Es ist schon beachtlich, was die Hassemicher da hin gezaubert haben", zeigte sich Steffen Söder aus Oberthulba beeindruckt vom wunderschönen Ambiente beim Hassenbacher Winterzauber. "Die neuen Verkaufsbuden machen wirklich was her", waren sich viele Besucher einig. In der Tat verliehen die in vielen Stunden neu gebauten Hütten dem Winterzauber einen neuen Glanz.

Auch der Wettergott meinte es am Samstag gut mit den Hassenbachern. Pünktlich zur Eröffnung fielen die ersten Schneeflocken und verwandelten den Gemeindehausgarten in kürzester Zeit in eine schöne Winterlandschaft.



Besinnlicher Prolog

Mit Nikolausmützen ausgestattet, sangen die Kindergarten Weihnachstlieder und bekamen dafür einen extra großen Applaus. Anschließend eröffnete das Hassenbacher Christkind (Emilia Schöller) mit ihrem besinnlichen Prolog das Fest.

Die zahlreichen Besucher wurden mit den verschiedensten Leckereien verwöhnt und zeigten sich erfreut von den Klängen der Hassenbacher Musikanten. Gespannt warteten die vielen Kinder auf das Erscheinen des Nikolauses. Der hatte sehr zur Freude der Kinder viele Süßigkeiten in seinem Sack und las danach noch die Weihnachtsgeschichte vor. Am Abend startete im Gewölbekeller die White-Christmas Party, die erst spät in der Nacht ihr Ende fand.

Auch am Sonntag ließen sich viele Besucher nicht durch den starken Schneefall vom Besuch des Winterzaubers abhalten. Das Posaunentrio vom Jugendmusikkorps Bad Kissingen versetzte die Zuhörer mit seinen Weihnachtsliedern in eine besinnliche Stimmung. "Die machen das richtig gut", zeigte sich Jürgen Schuhmann aus Hassenbach begeistert. Bei Kaffee und Kuchen in der warmen Stube und den Verkaufsständen im Freien ließen es sich die Besucher den Mittag über gut gehen.

Am Nachmittag zog es sehr viele Besucher in die schön geschmückte Hassenbacher Kirche. Die Musikgruppe "Nur Mut" lud zu einem Benefizkonzert ein. Schon die ersten Klänge und Töne berührten die Herzen der Zuhörer und machten das Konzert zu einem wunderschönen Erlebnis. Auch der dritte Bürgermeister, Mario Götz, zeigte sich beeindruckt von den Darbietungen der Musikgruppe: "Das ging wirklich unter die Haut." Er bedankte sich bei allen Beteiligten für das tolle Konzert und stockte den Benefizerlös des Abends um je 100 Euro vom Gemeindehausverein Hassenbach und der Gemeinde Oberthulba auf. Die Gruppe "Nur Mut" unterstützt mit dem Erlös des Abends das ambulante Kinder-Palliativ-Team der Malteser in Würzburg und bekam dafür einen lang anhaltenden Applaus. Viele Besucher zog es danach nochmals auf den Weihnachtsmarkt. Dort wartete auf sie unter anderem ein orientalisches Menü. Die Hassenbacher Asylbewerber hatten Leckeres aus ihrer Heimat gezaubert und bekamen dafür viel Lob.