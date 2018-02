Wie das Leben in Diebach früher so war

Nachdem die Wanderausstellung "Leben auf dem Dorfe" vor zwei Jahren so erfolgreich war, hat sich der Geschichtskreis Diebach entschlossen, wieder eine Fotoausstellung in den Ort zu holen. Gezeigt wird "Die Frau im Dorf", die vom Bezirk Unterfranken und der Direktion für ländliche Entwicklung Würzburg zur Verfügung gestellt wird. Ergänzt wird die Ausstellung mit historischen Bildern aus Diebach und Umgebung. Eröffnung ist am Samstag, 3. März, im Pfarrsaal.



Unter der Federführung von Erhard Bischof hat der Geschichtskreis sich zwei Jahre lang auf diesen Tag vorbereitet. Bischof sammelte, sichtete und ordnete zusammen mit Hilmar Gensler und Waldemar Hauk Diebacher Fotos. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal bei den Vereinen mit ihren Festen. Aber auch die Diebacher Eisenbahngeschichte wird gezeigt. Natürlich dürfen die vielen Bilder und Schnappschüsse aus längst vergangenen Zeiten nicht fehlen, die das damalige Leben darstellen.



Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, 3.März, um 19 Uhr statt und ist an den folgenden drei Sonntagen jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Eröffnung am Samstag gibt es neben Getränken auch einen Imbiss. An den Sonntagen gibt es Kaffee und Kuchen.



"Wir wünschen uns allen ein paar gemütliche, informative Stunden," sagt Bischof. " Denn die Ausstellung ist sicher eine gute Gelegenheit, sich mit alten Bekannte zu treffen, die man seit langem nicht mehr gesehen hat." Auch für Jüngere dürfte es interessant sein, zu sehen, wie die Eltern oder die Großeltern gelebt haben und wie das Dorf damals ausgesehen hat.



Zum aktuellen Stand der Dorferneuerung in Diebach wird es eine Infotafel geben. Denn am 15. März findet im Gasthaus Karl um 19 Uhr erstmals die Wahl zum Vorstand der Teilnehmergemeinschaft statt. Wahlberechtigt sind alle Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Ortsbeauftragte Elisabeth Assmann hofft, dass die Ausstellung dazu anregt, darüber nachzudenken, was in Diebach erhaltenswert ist und was wieder aufgebaut werden sollte - an Vereinsleben und Dorfstruktur.



Öffnungszeiten der Ausstellung

Samstag, 3. März: 19 Uhr Eröffnung

Sonntag, 4. März: 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. März: 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 18. März : 14 bis 18 Uhr