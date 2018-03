Weltgebetstag in Schlimpfhof mit liebevoll umrandetem Gottesdienst

Das Motto des diesjährigen Weltgebetstages lautete "Gottes Schöpfung ist sehr gut." Aus Südamerika kommt das weltumspannende Gebet der Frauen für 2018. Surinam ist das kleinste Land des Subkontinents und doch eines seiner buntesten. Um diese Vielfalt ging es auch beim Weltgebetstag. Die Surinamerinnen bezeichnen sich selbst als "Moksi", als einen "Mischmasch" aus vielen verschiedenen Ethnien, die aus vier Kontinenten zusammengewürfelt wurden.



Typisch surinamisches Essen

Schlimpfhofs Pfarrgemeinderatsvorsitzende Simone Kleinhenz gestaltete mit Ihrer tollen Crew einen liebevoll umrandeten Gottesdienst. Die Pfarrgemeinderätinnen schlüpften entsprechend dem Thema in verschiedene Rollen der Surinamerinnen, welche den Kontinenten zugeordnet waren. Anschließend lud der Pfarrgemeinderat ins Feuerwehrhaus zu einem typisch surinamischen Essen ein. Gereicht wurden Linsentaler mit Kräuterdip, Spinat-Kokossause, Couscous-Salat, bunte Bohnensuppe mit Reis, Kokoskuchen sowie Erdnusskekse.



Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. An dem Tag wird dieser Gottesdienst in mehr als 120 Ländern durch verschiedene Zeitzonen rund um den Globus insgesamt 24 Stunden gefeiert.



Hierbei geht es um das gemeinsame Beten für die Anliegen von Frauen aus aller Welt, und um "betend handeln" durch Veränderungen vor unserer Haustür, aber auch über die Kollekte, mit der Frauenprojekte weltweit unterstützt werden.