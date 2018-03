Welcher Beruf passt zu mir?

Kurz vor den Osterferien fand wie jedes Jahr an der Jakob-Kaiser-Realschule Hammelburg für alle Schülern der 9. Jahrgangsstufe der Realschule und der M-Zweig der Mittelschule Hammelburg ein Berufswahlseminar statt. Dabei konnten sich die Jugendlichen über unterschiedliche Berufsfelder und weiterführende Schulen informieren.



Zum Beispiel stellten die Firma ACO-Severin in Oberthulba das Berufsfeld Industriekaufmann/-frau vor oder trainierte ein Mitarbeiter der "Barmer" in einem Assessment-Center die Schüler für eine erfolgreiche Bewerbung. Die Krankenpflegeschule aus Bad Kissingen zeigte Möglichkeiten im Gesundheitsbereich auf, die Firma Mondi erläuterte das Berufsbild des Packmittel-Technologen genauer, und die Uni Credit brachte den Schülern den Beruf des Kaufmanns/-frau Dialogmarketing näher. Organisiert wurde das Seminar von der Bundesagentur für Arbeit Schweinfurt und Christian Buchner, dem Schulleiter der Realschule.



Weitere beteiligte Firmen und Institutionen



IFS Schweinfurt, Bundespolizei Oerlenbach, Zahnarztpraxis Dr. Wahler, Stadt Hammelburg, Berufsschule Bad Kissingen, Laboklin Bad Kissingen Krankenpflegeschule Bad Kissingen, BFS NES, Lebenshilfe, Hotel Ullrich, ET Elastomer (Westheim), Hanse Haus, BayWa, Stockheimer, Sanitärinnung Hammelburg, Kfz-Innung Würzburg, Landespolizei, Klinik Heiligenfeld, Verfahrensmechaniker/ Mechatroniker,FOS Schweinfurt BBZ Münnerstadt, Berufe Hochbau, Handwerkskammer Schweinfurt, Sparkasse Bad Kissingen, PTA-Schule Würzburg, Bundeswehr, Berufsfachschule für Altenpflege, Schenker.