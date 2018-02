Weitere Beitragsraten ausgesetzt

Die erste Rate der Anwohner für den Straßenausbau in der Breet ist schon kassiert. Die folgenden Raten und die Schlussabrechnung liegen jetzt nach einhelligem Beschluss der Euerdorfer Räte auf Eis, werden also erst erhoben oder gestrichen, wenn das Thema "Befreiung von der Beitragspflicht" bayernweit geregelt ist. Betroffen ist auch die Endabrechnung in der Kissinger Straße.

Die Stühle für die rund 40 Gäste bei der Sitzung des Marktgemeinderates am Donnerstag reichten nicht aus. Erleichterung machte sich nach dem Beschluss auf den Gesichtern breit. Bürgermeisterin Patricia Schießer (CSU / FWG) und zwei Räte enthielten sich aus persönlichen Gründen der Abstimmung.

"Es sind noch viele Fragen offen", sagte Schießer. Die dringlichste Frage dürfte wohl die Zwischenfinanzierung sein, wie es Elmar Hofmann (Bürgerblock) unüberhörbar mit Blick auf den Freistaat formulierte. Denn das Volksbegehren brauche eine gewisse Zeit. "Unsere Gemeinde hängt dann in der Luft", stellte Christian Baumann (CSU / FWG) fest. "Jetzt müssen die Kommunen umfassende Tabellen aufstellen und schnell an die Regierung weiterreichen", sagte Schießer.

Mit 10:1 Stimmen befürworteten die Räte des Marktes Euerdorf die erste Änderung des Innerorts-Bebauungsplans "Euerdorf Ost" mit ihrem Billigung- und Auslegungsbeschluss. Es handelt sich um jenen Teil des Altortes, der zwischen Schweinfurter Straße, Ringstraße und Torturm liegt. Planer Bernd Müller erläuterte seinen Vorentwurf, der auch die Ziele "zusätzliche Parkflächen und Begrünung" berücksichtigt. "Die Identität des Altdorfes muss erhalten bleiben", forderte Bürgermeisterin Patricia Schießer den Schutz der Gebäudeensembles. Müller wies auf die Gestaltungssatzung hin, welche eh schon die Ausrichtung von Gebäuden und Hoftoren regelt. Euerdorf-Ost sei ein beschränktes Mischgebiet, bestätigte Müller.

Grünes Licht erhielt die Gasleitungsverlegung der Bad Kissinger Stadtwerke, die nahe der alten Saalebrücke den Fluss in zwei Meter Tiefe unterqueren soll. Auf Kosten der Gemeinde soll ein Leerrohr für zukünftige Breitbandtechnik mit verlegt werden, so der Beschluss. Die Gasversorgung ist für das Gebiet Breet gedacht. Hand in Hand mit dem Thema Gasleitung ging die Diskussion um eine überarbeitete Planung für die Saalewiesen unweit der alten Brücke. Die sieht eine Verlagerung von Kneippbecken und Kanu-Anlegestelle vor. Auch der Sandstrand soll etwas anders gestaltet werden. Den Beschluss gab es mit 8:3 Stimmen für die Planänderung.

Unter der Voraussetzung, dass der Veranstalter die Piste im Bereich Euerdorf absichert, stimmten die Räte dem Lauf des Saalemarathons (24. März) zu. Den üblichen Zuschuss von 20 Prozent gewährten die Räte den Euerdorfer Musikanten für neue Trachten, in diesem Fall also 287 Euro. Keine Einwände hatten die Räte gegen die Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bad Kissingen bei KissSalis. Die Bürgerversammlungen seien für den 5. März in Euerdorf und 7. März in Wirmsthal geplant, gab Schießer bekannt. Auf eine Uhrzeit wollte sie sich noch nicht festlegen.