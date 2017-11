Vorstand voller Tatendrang

Neuwahlen





"Da tut sich was"



Nach der erfolgreichen Extratour "Der Thulbataler" kommt bald der Walderlebnisweg "Oehrbachtal" in die Endphase. Ein konkreter Einweihungstermin steht noch nicht fest. Doch sei im kommenden Frühjahr, rechtzeitig vor Saisonbeginn, damit zu rechnen, bestätigt Vorsitzender Gerhard Karg bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins Thulbatal im Gasthaus Grüner Kranz.Unternehmungslustig und voller Tatendrang präsentierte sich der Vereinsvorstand. Bei der alle drei Jahre fälligen Wahl wurden Vorsitzender Gerhard Karg und Schriftführerin Silvia Friedrich in ihren Ämtern bestätigt. Neu sind die stellvertretende Vorsitzende Jessica Leicher und der Schatzmeister Klaus Blum. Die Kasse wird von Bettina Scholz und Günther Krebs geprüft. Letzterer ist auch zusammen mit Lydia Fröhlich, Bernhard Oßner, Birgitt Blum, Hubert Schenk, Evelyn Metz und Karolin Walter im Beisitz.Kernzone, Biosphären-Reservat, Naturschutzgebiet oder vielleicht noch Nationalpark - was nützen all diese Attribute, wenn Defizite bezüglich Tourismus vorhanden seien, erklärte Karg. Mit Schwung legt der Tourismus-Verein Thulbatal seinen Finger an den Puls der sich schnell wandelnden Zeit. Denn der moderne Gast entscheide sich heutzutage recht spontan, ob er rasch noch ein paar Tage in der beschaulich schönen Rhön verbringen will. Die schnelle Buchungsmöglichkeit per Internet sei dann Voraussetzung ( www.onlinebuchung@franken.de ).Der Erlebnisanteil des Projektes "Walderlebnisweg Oehrbachtal" soll im Vordergrund stehen, machte Karg anhand der geplanten Stationen deutlich. Das Thema Energie werde dort mit dem Beispiel Kohle ins Licht gestellt. Auch die Glashütte und der Basaltabbau haben in der Region ihre Spuren hinterlassen. Aussichten auf hohem Niveau werden mittels Plattform geboten. Historische Grenzen zwischen den Bistümern werden anhand alter Grenzsteine deutlich. Ein Tretbecken lädt nicht nur an heißen Sommertagen zum Kneippbad ein.Seit etwa zwei Jahren seien die Vorbereitungen für das Projekt Walderlebnisweg im Gange, so Karg. "Ohne die Gespräche mit dem Staatsforst und die gedeihliche Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Oberthulba wäre es nicht gegangen", bedankte er sich und nannte dabei das Beispiel "ehemaliges Wasserhaus", das der Markt Oberthulba diesem Projekt beisteuerte. Bürgermeister Gotthard Schlereth sprach dem heimatlichen Tourismus ein gehöriges Maß an Bedeutung mit Potenzial für die Gastronomie zu.Der neue Oehrbachtaler Wald-Erlebnisweg sei ein echtes Highlight, ähnlich wie die zuvor gegründete Extratour Thulbataler. "Die Infrastruktur ist wichtig", blickte Geerd Müller von Frankens Saalestück auf die Rad- und Wanderwege, auf die Möglichkeit zu Kanufahrten und schließlich auf die ansässige Gastronomie. Die sich ansammelnde Datenstruktur über sämtliche Bereiche wünschte sich Müller in übersichtlicher Form mit aktueller Datenpflege. Und die soll zugänglich sein, damit eine effektive Terminplanung für die kommenden Veranstaltungen möglich sei. Mit oder ohne Nationalpark: "Da tut sich was in Sachen Tourismus vor der eigenen Haustüre", so Müller. Die Thulbataler Aktivitäten seien "gut eingeschlagen".Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Hubert Schenk, der nicht mehr für weitere drei Jahre als stellvertretender Vorsitzender kandidieren wollte. "Schenk hat den Verein von Anfang an mitgetragen", blickte Karg auf die Gründungszeit vor 44 Jahren zurück. Schenk habe auch als Wegewart des Rhönklubs, als Fotograf, als Zitherspieler und als vielfacher Referent mit faszinierendem Wissen seine Spuren hinterlassen.Karg dankte auch Renate Weber mit Abschiedsworten, die sich als ehemalige Vorsitzende und Stellvertreterin für den Verein engagierte. Zuletzt war sie Beisitzerin gewesen.