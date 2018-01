Viele Stunden im Einsatz

Bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ramsthal freute sich Vorsitzender Bernhard Sixt über eine hohe Besucherzahl. Kreisbrandmeister Alexander Marx und Bürgermeister Alfred Gündling nahmen ebenso teil. Im Jahresbericht konnte der Vorsitzende von vielen erfolgreichen Veranstaltungen berichten. Das Starkbierfest war ein guter Start, der sich in einem hervorragend besuchten Sommerfest fortsetzte. Auch die vorweihnachtliche Feier zog viele Gäste an. Im Jugendbereich erinnerte er an das Dart-Turnier der Kreisjugendfeuerwehr. Nachdem Ramsthal hier zum dritten Mal in Folge Sieger war, bleibt der Pokal jetzt hier. Für 2018 gab Sixt folgende Termine bekannt: Am 24. März ist Starkbierfest/Saaletalmarathon, 24./24. Juni Sommerfest, und am 15. Dezember findet die vorweihnachtliche Feier statt.

Die Feuerwehr hat aktuell 26 aktive Mitglieder. Julian Schaub und Johannes Sixt sind von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung übergetreten und wurden vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann ernannt. In der Jugendfeuerwehr kamen Samira Büttner und Marvin Campbell neu hinzu.

Kommandant Stefan Sixt beklagte in seinem Bericht die rückläufige Teilnahme der Aktiven an Übungen und Schulungen. Auch der zahlenmäßige Rückgang besorgt ihn. Bei fünf Einsätzen wurden 216 Stunden abgeleistet. Wartung und technischer Dienst nahmen 78 Stunden in Anspruch, Schulungen 102 Stunden.



1106 Übungsstunden

Mit den 1106 Übungsstunden kommen die Aktiven auf 1502 Stunden im Einsatz für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung. Der zweite Kommandant Timo Stöber schildert die Einzelheiten der Einsätze. Den Aktiven Hubert Simon und Rainer Sixt überreichte der Kommandant das Abzeichen für 40 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst.

Für die Jugendfeuerwehr stellte Alexander Back den Bericht vor. Die acht Jugendlichen haben in der Ausbildung 859 Stunden abgeleistet. Der Höhepunkt war die 24-Stunden-Übung mit den Jugendabteilungen von Aura und Ebenhausen sowie der Wasserwacht. Bis an die Grenzen der Erschöpfung zeigte hier der Feuerwehrnachwuchs seine Fähigkeiten in realitätsnahen Übungssituationen.

Der neue Kreisbrandmeister Alexander Marx zeigte Anerkennung für die Ramsthal Wehr und sicherte ihr seine Unterstützung zu.



Neuwahlen

Bei den Neuwahlen gab es folgende Veränderungen: Alexander Back wurde zum neuen 2. Kommandanten gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Timo Herder soll im kommenden Jahr bei den anstehenden Wahlen die Nachfolge von Stefan Sixt antreten.

Hubert Simon, der seit 1983 in der Vorstandschaft aktiv war, gibt sein Amt ab. Als Nachfolger wurde Julian Schaub gewählt. Auch bei den neuen Beisitzern zeichnet sich mit Michael Rex, Selim Neder und Johannes Sixt ein Generationenwechsel ab.

Der Vorsitzende würdigte noch einmal ausdrücklich den langjährigen Einsatz von Hubert Simon. Er war 24 Jahre Schriftführer und 10 Jahre Jugendwart. Hubert Simon gab der neuen Mannschaft und der Versammlung die Empfehlung: "Baut auf die Jugend - lasst die Jugend machen."

Bürgermeister Alfred Gündling sieht die Feuerwehr gut aufgestellt für die Zukunft und meint: "Es ist schön, dass ihr zusammenhaltet." Die Feuerwehr kann mit der Unterstützung der Gemeinde rechnen.

Auch der neue Bereitschaftsleiter der BRK Bereitschaft Ramsthal strebt eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr an. Im Rahmen der folgenden Ehrungen wurde der ehemalige 1. Kommandant Harald Späth durch Versammlungsbeschluss zum Ehrenkommandanten ernannt.



Ehrungen

Außerdem wurden geehrt: Verein: 10 Jahre: Christopher Cole, Christian Kühnlein; 30 Jahre: Volker Brand, Gisbert Stöber, Heinrich Warmuth, Jürgen Wahrmuth; 40 Jahre: Udo Gößmann-Schmitt, Frank Herterich, Ralf Kaufmann, Bernhard Röder, Hubert Simon, Rainer Sixt, Karl-Heinz Wahler; 50 Jahre: Ernst Ziegler; 60 Jahre: Leo Mantel.

Ehrungen Aktive: 40 Jahre im Dienst sind Hubert Simon und Rainer Sixt. hla