Viele spannende Bücher

Als Gewinner des Lesezeichen 2017, das vom Bayernwerk gesponsert wird und für Kinder- und Jugendliteratur verwendet werden muss, konnte das Büchereiteam eine große Anzahl an Kinder - und Jugendbücher im Pfarrheim ausstellen. Auch über die aktuellen Bestseller informierten sich die zahlreichen Besucher. Mehrere hundert neue Bücher, Filme sowie 14 Zeitschriftenabonnements stehen in der Bücherei für die Lesehungrigen bereit. Eine Hörbuchspende der Wochenzeitschrift ZEIT erfreut Kinder ab fünf Jahren. Das Kinderprogramm mit dem Raben Socke und das anschließende Basteln bereitete den jungen Leser viel Vergnügen. Die Möglichkeit Bücher auszuleihen oder sich einen Lese-Ausweis auszustellen, wurde an diesem Nachmittag gerne genutzt. Bei Kaffee und Kuchen oder einem Glas Ramsthaler Wein machten sich die zahlreichen Besucher einen schönen Nachmittag.