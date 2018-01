Viele neue Projekte am Standort

Im Dezember feierte der Bundeswehr-Standort Hammelburg das Richtfest für eine neue Turnhalle. Die Modernisierung der Infrastruktur des Lagerberges schreitet voran. Neue Projekte befinden sich in der Planung.

"In Hammelburg werden in den nächsten fünf Jahren über 70 Millionen Euro investiert", teilte die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bereits bei ihrem Besuch am 24. Juli 2017 in Hammelburg mit. Seitdem schreiten unterschiedliche Bauprojekte voran. Im Dezember feierte der Standort anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus sowie des Dachstuhls das Richtfest für eine neue Sporthalle.



Sanierung oder Abriss

Insgesamt plant die Bundeswehr 33 Projekte im Bereich Unterkünfte, technischer Bereich und Ausbildungsanlagen. Bei den Unterkünften reichen die Projekte vom Abriss über die Sanierung oder Modernisierung bis hin zum Neubau entsprechender Gebäude. Die Projekte sind bereits vorbereitet, so dass mit einem zeitnahen Baubeginn zu rechnen ist. Allein in diesem Bereich sind bis ins Jahr 2024 Investitionen von über 50 Millionen Euro vorgesehen.

Im technischen Bereich sind neue Hallen für die Ausbildung an Großgerät, wie dem gepanzerten Transportkraftfahrzeug (GTK) Boxer oder dem Waffenträger Wiesel, geplant. Zusätzlich wird eine neue zentrale Waffenkammer errichtet. Bereits heute sind der neue Kasernenzaun sowie die Neugestaltung der Hauptzufahrt der Saaleck-Kaserne nach außen ersichtlich.

Hinzu kommen neue Ausbildungs- wie auch Fitnessanlagen. So soll die im Jahr 2015 neu entstandene III. Inspektion verbesserte Möglichkeiten für die Führungskräfteausbildung der Fallschirmjägertruppe erhalten. Im Einzelnen umfasst dies Nachbauten von Hubschraubern sowie Flugzeugen für die Planung von Luftlandeoperationen und Besatzungsausbildung.



Zusätzliche Ausbildungsanlagen

"Die Modernisierung der Infrastruktur ist einer der großen Erfolge in der jüngsten Vergangenheit. Die umfangreichen Maßnahmen und gemeinsamen Anstrengungen machen uns fit für die Zukunft. Durch zusätzliche Ausbildungsanlagen schärfen wir unser Profil als Herz der Infanterie", unterstreicht der Standortälteste, Oberst Axel Grunewald.



135 Millionen werden investiert

Die Fortschritte lassen sich in Zahlen fassen: In den Jahren 2012 bis 2016 wurden knapp 24 Millionen Euro in den Standort Hammelburg investiert. Für die Jahre 2017 bis 2024 sind weitere rund 135 Millionen Euro vorgesehen. Diese Fortschritte werden auch auf höchster Ebene wahrgenommen: "Hammelburg ist ein Standort, der Zukunft hat, und den wir mit großem Engagement weiter ausbauen", versprach Verteidigungsministerin von der Leyen bei ihrem Besuch im Sommer eine vielversprechende Entwicklung für den Lagerberg.