Viel für den Heimatort geleistet

Das ehrenamtliche Engagement gerade auf dem Land bereichert die Gemeinschaft. Durch sie wird das dörfliche Leben zusammengehalten und die Lebensqualität verbessert. Vieles läuft dabei im Verborgenen ab, denn die Ehrenamtlichen sind keine Menschen großer Worte, sondern ihre Taten sind es, die für sie im Vordergrund stehen.

Dennoch ließ es sich der Markt Oberthulba nicht nehmen, verdiente Männer und Frauen anlässlich eines Ehrenabends im Pfarrsaal zu würdigen und ihnen Ehrennadeln und auch Bürgermedaillen zu verleihen. Bürgermeister Gotthard Schlereth hieß die Ehrengäste und Besucher willkommen. Die Bewirtung hatten der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung übernommen, die Gruppe "Rhöner Blechle" unterhielt musikalisch.



Ein starkes Wir-Gefühl

Wie wichtig Gemeinschaft sei, werde einem besonders bewusst, wenn Jubiläen gefeiert würden, wie beispielsweise die 700-Jahr-Feier im vergangenen Jahr in Wittershausen, so der Bürgermeister. Die Mitglieder einer jedweden Gemeinschaft haben ein starkes Wir-Gefühl und sind oftmals über Generationen miteinander verbunden. Ein gutes Miteinander sei unumgänglich. Wie Schlereth betonte, sind die Leistungsträger in den Vereinen und Organisationen wesentlicher Bestandteil der Dorfgemeinschaften. "Sie setzen sich oft genug hinter den Kulissen und ehrenamtlich für unser Zusammenleben ein", führte der Bürgermeister aus. Alle acht Ortsteile in der Großgemeinde profitierten von dieser Kultur der ehrenamtlichen Arbeit. "Für viele von Ihnen (...) ist freiwilliges Engagement Lebensinhalt und Lebenselixier", so die Beobachtung von Schlereth. So werde maßgeblich zur Lebensqualität in der Gemeinde beigetragen.

Zahlreichen verdienten Personen aus der Marktgemeinde wurde die Ehrennadel sowie eine Urkunde verliehen. Bei jedem wurde dabei von Bürgermeister Gotthard Schlereth eine Laudatio vorgetragen. Dies zeigte, wie groß der Einsatz des Einzelnen für das Allgemeinwohl ist und dass für die Geehrten das Ehrenamt einen wichtigen Teil ihres Lebens ausmacht.

Bürgermeister Gotthard Schlereth freute sich besonders darüber, an zwei verdiente Persönlichkeiten der Gemeinde die Bürgermedaille verleihen zu können. Diese erhielten Manfred Manger aus Thulba und Ewald Schlereth aus Schlimpfhof. "Ewald Schlereth hat drei Jahrzehnte lang kommunalpolitische Verantwortung für den Markt Oberthulba mitgetragen", führte der aus. Dreißig Jahre hinweg habe er als Ortsbeauftragter und zwölf Jahre als Dritter Bürgermeister mit großem persönlichen Einsatz Impulse für die positive Entwicklung in der Gemeinde gegeben. Er wirkte 30 Jahre als Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Schlimpfhof, gründete 1971 den Kegelclub Schlimpfhof und war Gründungsmitglied der DJK Schlimpfhof. Außerdem war er unter anderem zehn Jahre in der Kirchenverwaltung aktiv und betreut bis heute die Elektroanlagen in der Kirche. "Sein überaus vorbildlicher Einsatz bei allen örtlichen Vereinen brachte ihm bei der Ortsbevölkerung großes Vertrauen ein", so der Bürgermeister.

Die Bürgermedaille erhielt ebenso Manfred Manger aus Thulba. "Als Marktgemeinderat trug Manfred Manger 24 Jahre Verantwortung für die Menschen im Markt Oberthulba", informierte Schlereth. Hier war er unter anderem in verschiedenen Ausschüssen aktiv und 24 Jahre lang Verkehrssicherheitsbeauftragter. Auf Landkreisebene habe er 22 Jahre das Amt des Projektleiters für Fahrsicherheitstraining übernommen. Von 2000 bis 2005 war er ehrenamtlicher Vorstand und von 2005 bis 2014 Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Hammelburg. "Das Ehrenamt des 2. Bürgermeister übte er zwölf Jahr von 2002 bis 2014 mit großem Einsatz aus", sagte der Bürgermeister. Zwölf Jahre lang war er Ortsbeauftragter von Thulba und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange der Bürger. Seit 2015 ist er Vorsitzender der CSU-Senioren-Union im Markt Oberthulba.



Verleihung der Ehrennadel

Günter Beck, Frankenbrunn

Thomas Fella, Frankenbrunn

Marie Zier, Frankenbrunn

Karin Frank, Hassenbach

Karl Heinz Rost, Hassenbach

Reinhold Schmitt, Hassenbach

Elisabeth Knüttel, Hetzlos

Ursula Beiersdörfer, Oberthulba

Heinz Beiersdörfer, Oberthulba

Hans Hohn, Oberthulba

Rosemarie Schmitt, Oberthulba

Robert Wehner, Oberthulba

Brigitte Schaub, Reith

Walter Herrlein, Schlimpfhof

Erika Happ, Thulba

Brigitte Hehn, Thulba

Walter Jopp, Thulba

Alfred Kolb, Thulba

Helmut Neder, Thulba

Maria Wiesler, Thulba

Hans Dünninger, Wittershausen

Wilma Sell, Wittershausen

Maria Zimmermann, Wittershausen