Urkunden für treue VfR-Mitglieder

Bei der Hauptversammlung des VfR Sulzthal, zu der sich 44 Mitglieder trafen, ehrte 1. Vorsitzende Peter Fenn zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Theo Tremer geehrt, seit 40 Jahren sind Klaus Sachs, Theo Hesselbach und Johannes Halbig im Verein. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ferner ausgezeichnet: Josef Hemmerich, Emil Trautenbach, August Weingart, Franz-Josef Vierheilig.



Schriftführer Mario Eberlein informierte in seinem Jahresbericht, dass Fußball die Hauptsportart innerhalb des 393 Mitglieder zählenden VfR Sulzthal ist. Ferner wird noch Gymnastik, Fitness und Bewegung für Erwachsene angeboten. Von den neun Mannschaften, die teilweise in Spielgemeinschaften untergebracht sind, nehmen acht am Punktespielbetrieb teil. Die Alten Herren bestreiten nur noch selten Freundschaftsspiele, treffen sich aber regelmäßig einmal pro Woche zum Training.



Im Jugendbereich sind die Spieler in sechs Mannschaften bei Spielgemeinschaften untergebracht. Für die U 19-Junioren hat der VfR die Federführung übernommen. Dienstags wird in der Mehrzweckhalle in Sulzthal von 19 bis 20.15 Uhr "Gymnastik und Aerobic" angeboten. Die Teilnehmerzahl liegt bei etwa 12 bis 15 Personen. Diese Stunde wird von Simone Brand und Lidija Macek-Sollfrank durchgeführt.



Eberlein ging noch auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr ein und wies auf die geplanten Veranstaltungen im laufenden Jahr hin: Nächster Treffpunkt ist Samstag, 24. Februar 2018 zur Schlachtschüssel im Sportheim. Geplant sind ferner am 23. Juni Sonnwendfeuer im Steinbruch am Langenberg, von 7. bis 9. Juli Straßenweinfest auf dem Dorfplatz, am 15. Dezember die Weihnachtsfeier im VfR Sportheim und am 30. Dezember der Preisschafkopf im Sportheim.



Der Abteilungsleiter Fußball Jürgen Schneider blickte auf den Abstieg aus der Kreisliga Rhön zurück, der nach der schwachen Vorrunde nicht mehr zu vermeiden war. Er lobte jedoch die Kameradschaft und den Zusammenhalt in der Mannschaft, was auch die Basis für eine erfolgreiche Kreisklassensaison sein muss. Aktuell stehe man in einer sehr ausgeglichenen Kreisklasse auf dem 2. Tabellenplatz und stellt momentan die beste Abwehr der Liga. Der Zusammenschluss der 2. Mannschaft mit Euerdorf klappt hervorragend nur der sportliche Erfolg bleibt aktuell noch aus - hieran muss dringend gearbeitet werden.



Christian Schmitt, Leiter Jugend, dankte allen, die sich für die Jugend engagieren. Die Trainersuche ist nicht immer leicht - aber die Bereitschaft ist da. Auch in Sulzthal sieht die Zukunft nicht rosig aus, die Spielgemeinschaften müssen wohl bald über die VG hinausgehen.