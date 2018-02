Unterricht mit dem Tablet

Auch die Grundschule der Johannes-Petri-Schule rüstet sich für die digitale Zukunft und integriert zwölf Tablets in den Unterricht. Dabei unterstützten sie die Freunde der Johannes-Petri-Schule mit einem Betrag von 1000 Euro.

Wie die Stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises, Christine Neeb-Wittmann, informierte, generiert sich die Summe hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen. Der Freundeskreis, der seit 16 Jahren besteht, fördert - finanziell und sachbezogen - die schulische Erziehung und Bildung und wahrt die Interessen der Schule in der Öffentlichkeit. "Wir sind stolz noch einen Verein zu haben, andere Schulen verfügen nicht mehr darüber", merkt die Vize-Vorsitzende an, die noch T-Shirts mit dem Schul-Logo für die kommenden ABC-Schützen in petto hält. Mit der Aussicht auf weitere Spenden vom Elternbeirat und vom Schulverband meinte Rektor Hubert Voll: "Damit wären wir in beiden Schulhäusern auf dem Stand der EDV-Technik". Er sieht in der Digitalisierung in den Schulen "ein zukunftsgerichtetes Unterrichtsmittel." Auch Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister Karlheinz Kickuth lobte die Initiative der Freunde der Johannes-Petri-Schule, der sich der Schulverband anschließen wird. "Ziel ist es je zwei Schülern ein digitales Medium zur Verfügung stellen zu können", stellte er fest.