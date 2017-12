Und der Bogart trägt Krawatte

Am 12. Dezember 1997 starb der Hammelburger Maler Robert Höfling während eines Urlaubs auf Lanzarote bei einem Unfall. Den 20. Todestag nahm nun sein langjähriger Freund, der frühere Krawattenfabrikant Sepp Halbritter (81), zum Anlass für eine einmalige Ausstellung: Bis zum 6. Januar sind im Obergeschoss des früheren Kaufhauses am Marktplatz etwa 30 bisher nie gezeigte Arbeiten aus dem 25-jährigen Schaffen des Künstlers - vom Gemälde bis zur großflächigen Wandmalerei - teils als Original, teils als farbenprächtige Reproduktion zu sehen. Das Eintrittsgeld geht vollständig an die Hammelburger Tafel.

"Ich habe schon immer alles gesammelt, was mir Freude gemacht hat", beschrieb der einstige Krawattier und Hotelier Sepp Halbritter den Vernissage-Gästen seine Liebe zur Kunst. Auf eine bestimmte Stilrichtung sei er nicht festgelegt. "Bilder müssen mir gefallen." Deshalb hatte der Unternehmer anfangs auch Schwierigkeiten mit Höflings provokanter, expressiver Malerei, der in Fachkreisen als Tausendsassa, Enfant terrible und Bunter Hund bezeichnet wird. "Kannst du nicht auch malen, was gefällt? Deine Bilder hängt sich doch keiner an die Wand", habe Halbritter deshalb den Künstler gefragt. Und Höfling malte wunschgemäß, was Halbritter gefiel. So begann eine Jahrzehnte währende Freundschaft.

In der Ausstellung sind nicht nur Ölgemälde in üblichem Wohnzimmerformat zu sehen, sondern auch ungewöhnliche Auftragsarbeiten, die bisher nie öffentlich gezeigt werden konnten. So ließ Halbritter die Wände seines häuslichen Schwimmbades mit prachtvoll und - man möchte sagen - lustvoll gemalten Motiven aus der griechisch-römischen Mythologie bemalen, die bis zum 6. Januar jetzt als großflächige Reproduktion die Wand des alten Kaufhauses schmücken. Gleich daneben findet der Ausstellungsbesucher farbenprächtige Kompositionen aus Motiven bekannter Klassiker, von Höfling spöttisch "aufgehübscht" mit eigenen Figuren. Diese Wandbilder hatten früher nur Gäste in Halbritters Hotelrestaurant in Wartmannsroth sehen können.

Die Verbindung von Kunst und Kommerz war für den Unternehmer nichts Negatives: Seine Freude an Höflings Malerei nutzte Halbritter sogar auf Messen zur auffälligen Präsentation seiner Produkte. Die Ausstellung zeigt beispielhaft einige Motive mit Schauspieler Humphrey Bogart, dessen Hemd collagenartig eine modische Krawatte aus Halbritters Fertigung schmückt.

Stichwortartig stellte Projektmanagerin Adina Rösch (Stadtmuseum Herrenmühle) den im Januar 1919 in Hammelburg geborenen Maler Robert Höfling vor. Mit Ausnahme der Kriegsjahre 1939 bis 1945 und seines anschließenden Studiums an der Akademie der Bildenden Künste in München (1946 - 1950 hatte der Künstler, "einer der originellsten Maler im unterfränkischen Raum", ausschließlich in seiner Heimatstadt gelebt und gearbeitet. Noch heute erinnert sein ehemaliges Atelier in der Von-Heß-Straße an ihn. Seine Werke vom Gemälde über Wandmalereien bis zu Altaren - in den meisten Fällen handelte es sich um Auftragsarbeiten - finden sich heute in Privatsammlungen oder Museen zwischen Würzburg und Aschaffenburg.

Nicht nur mit Sepp Halbritters Privatsammlung im alten Kaufhaus erinnert Hammelburg an seinen berühmten Sohn. Die Stadt wird ab 12. Dezember eine kleinere Ausstellung eröffnen und gedenkt des Malers mit einem Gottesdienst. Ergänzend soll es, wie Bürgermeister Armin Warmuth in seinem Grußwort ankündigte, im April und Mai kommenden Jahres eine Ausstellung in der Partnerstadt Turnhout geben - zeitlich zwischen Höflings 20. Todestag und seinem 100. Geburtstag.



Ausstellung: "Robert Höfling - In aller Freundschaft", bis 6. Januar im Alten Kaufhaus, Marktplatz Hammelburg; Öffnungszeiten: donnerstags 16 - 20 Uhr, freitags bis sonntags 16 - 18 Uhr, am 23./24. Dezember sowie 1. Januar geschlossen; Eintritt 3 Euro zugunsten der Hammelburger Tafel.