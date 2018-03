Turbulente Krimikomödie

"Nix als Ärger mit der Leiche", eine Krimikomödie von Anne Hasse, war in diesem Jahr die Aufgabe, die sich die Theatergruppe des Fideliavereins Ramsthal gestellt hat.

Unter dem neuen Regisseur und Theaterleiter Frank Gotzen wurde eine neue Art von Komödie präsentiert. Mit spannender Unterhaltung und lustigen, dem Lokalen angepassten Inhalten präsentierte die altbewährte Darstellerriege das Stück. Onkel Franz (Gisbert Stöber), ein wohlhabender älterer Junggeselle, trifft sich jeden Donnerstag mit drei Singkreisdamen (Antje Höfer, Steffi Lang und Michaela Gotzen) zum Romméspielen.

Die Damen verwöhnen ihn und wollen bei der guten Partie landen. Der Neffe Michael (Philipp Lang) hat es zusammen mit seiner Freundin Kunigunde (Rosi Neder-Fenn) auf die Münzsammlung des Onkels abgesehen, und die beiden werden von Franz bei einem Einbruch überrascht. Kunigunde schlägt ihn nieder. Franz ist tot - so meinen die beiden Einbrecher - und verstecken ihn im Schrank.

Die Nachbarin (Marion Weber) wird von dem Lärm beim Einbruch angezogen und schaut nach dem Rechten. Auch Regisseur Franz Gotzen hat einen kurzen Auftritt als Jonathan Eisenbert, Gutachter für die wertvolle Münzsammlung von Onkel Franz.

Als Michael und Kunigunde am folgenden Tag die Leiche verschwinden lassen wollen, bricht das Chaos aus, denn die Damen des Singkreises kommen dazu. Die bisherigen Aufführungen waren gut besucht, und Theaterfreunde aus der ganzen Region besuchten die Vorstellungen. Für die beiden letzten Aufführungen am kommenden Freitag, 23. März, und Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Ramsthal, gibt es einige Restkarten bei Brunhilde Thürmer unter Tel.: 09704/328.