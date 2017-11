Treffsicherheit mit Kugel und Pfeil bewiesen

Die Königlich privilegierte Schützengesellschaft von 1462 Hammelburg führt traditionsgemäß im Herbst jeden Jahres ihr Preis- und Königsschießen durch. Am vergangenen Samstag wurden die diesjährigen Sieger geehrt und die Angehörigen des neuen Königshauses proklamiert.



Preise und Pokale

Neben den verschiedenen Wanderpreisen und -pokalen in den Disziplinen Sportpistole, Luftpistole, Luftpistole Auflage und Luftgewehr Auflage erhielten die jeweils Bestplatzierten zudem noch ein gutes Tröpfchen "Zielwasser" als Zugabe.

Das schärfste Auge und das glücklichste Händchen beim Schießen auf den (Königs-)Adler hatte auch in diesem Jahr Sportleiter Heinz Frötschner, der seinen Königstitel aus dem Vorjahr verteidigen konnte. Ihm zur Seite stehen als 1. Ritter Reiner Reuß und als 2. Ritter Helmut Osterwind.

Als neuer Jugendkönig landete Julian Treutlein den besten Treffer. Er wird von Philipp Treutlein (1. Ritter) und Daniel Eppler (2. Ritter) flankiert.



Bogenkönig

Bereits im Sommer haben die Bogenschützen ihren diesjährigen "Bogenkönig" ermittelt, der im Rahmen der Königsproklamation nun ebenfalls geehrt wurde.

Auch hier war es Julian Treutlein, der sich letztendlich mit der besten Mischung aus Treffsicherheit und Glück den Titel des "Robin Hood" sichern konnte. Sein Gefolge besteht aus "Little John" Peter Treutlein und "Schwester Tuck" Adelheid Staat.