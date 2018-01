Tolle Tänze und viel Lokalkolorit

Die Stimmung war super, es wurde kräftig mit gelacht und geklatscht. Die GCA hatte auch in diesem Jahr ein tolles Programm parat. Ein neu formiertes Männerballett zeigte sein Können ebenso wie eine neue Showtanzgruppe den Abend bereicherte und einen Höhepunkt setzte.

Dazu gab es heuer Neues in der Bütt: Gerhard und Max Scheuerer zeigten sich als echte Gauaschacher Kirweburschen: neben dem einwandfrei hervorgebrachten Burschen-Schlachtruf kannten sich beide super im Ortsgeschehen aus. Sie bemerkten, dass sowohl beim Kindergarten als auch beim Sportverein die Feiern nicht mehr so üppig ausfallen, weil immer weniger Vereinsmitglieder helfen wollen, freuten sich darüber, dass es Gauaschach mit dem aufgebrochenen Zigarettenautomaten auf die Titelseite einer Heimatzeitung schafften und reüssierten köstlich, was einem Gauaschacher beim Niesen am Steuer seines Autos passierte. Sie feierten einen sehr gelungenen Einstand auf der Bühne. Auch Moritz Feeser und Marlon Göbel zeigten sich als echte Lausbuben, die besonders ihren Müttern das Leben schwer machen können.

Zum Schlapplachen war der Auftritt der "Pelzig´s". Der immer mies gelaunte Hartmut (Gerhard Scheuerer), ein gut aufgelegter Pelzig (Daniel Ziegler) und der alte Schlaufuchs Dr. Göbel (super: Markus Göbel) unterhielten sich prächtig übers Älterwerden in einem Ort wie Gauaschach. Sie machten Urlaub um Hotel Interkontinenzial, besuchten den Rollator-Club und tranken Doppelherz on the rocks. Die Alten Herren (Bernd Weidl, Heiko und Hans - Jürgen Liegl, Gerhard Röther, Hartmut Meder, Gerald Oswald, Edgar Heinickel und Raimund Spahn) zeigten zwei lustige Sketche, in denen sie die Geschäftsgebaren des Rotlicht-Millieu sowie die Einlass-Regeln bei Petrus im Himmel lustig aufs Korn nahmen.

"Die Welt braucht mehr Sesamstraße" folgerte Hauptmann Küppers alias Rolf Herzel aus Rottendorf bei seinen Ausführungen über die Generation "Y". Auch an diesem Abend spendete er sein Honorar für den guten Zweck. Ebenso ging ein Euro des Eintrittspreises von der GCA an die Rolf Herzel Stiftung, die mehrere soziale Projekte unterstützt. Einen super Auftritt hatte die elfjährige Charlotta Keller aus Hundsbach als Till von Franken. Sie dachte laut über Politik und den fränkischen Frexit nach und kam super beim Publikum an. Wahre Lachsalven riefen die Ausführungen von Marktfrau und Bäuerin Olga, die besonders die Vorlieben ihrer Stammkunden und der eigenen Familie aufs Korn nahm (alias Otmar Schraut aus Binsfeld) beim Publikum hervor.

Tolle Tänze gab es an diesem Abend viele. Bereits die Minis, die den Abend eröffneten, zeigten mit ihrem sportlich hochwertigen Tanz als lustige Clowns, dass sie viel Rhythmus im Blut und Freude am Tanzen haben und ernteten verdient die erste Rakete des Abends. Die Garden zeigten sich von ihrer besten Seite, wobei die Nachwuchsgarde heuer einen super Eindruck beim Publikum hinterließ. Die niedlichen Kleinen der Purzelgarde eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm, das Tanzpaar Gina und Gianna Richter turnten sportlich über die Bühne.

"Wer bekommt die letzte Rose" hieß es in Anlehnung an den Bachelor beim neu formierten Männerballett, das sich sportlich top präsentierte. Die ebenso neu ins Leben gerufene Showtanzgruppe gab mit dem dargestellten Thema" Just a Dream - wenn Puppen tanzen" einen gelungenen Einstand auf der Bühne und setze wie das Männerballett einen Höhepunkt des Abends.

Die Gastgeschenke der beiden Gastvereine aus Schwebenried und Fuchsstadt entpuppten sich als super Tanzbeiträge. Sowohl der Marschtanz der Großen Garde der Schwebenrieder Faschingsabteilung "Handoase" als auch der Showtanz des Fuschter Faschingsclub, der in die "swinging sixtees" entführte, kamen super beim Publikum an.