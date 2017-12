Tipps zur Abwehr von Angriffen

Täglich passieren in Deutschland über 1500 Gewalttaten. Um für so einen Fall vorbereitet zu sein, führte der Schützenverein Almrausch Neuwirtshaus am 18. und 19. November zwei Selbstverteidigungskurse im Schützenhaus in Schwärzelbach durch. Die Kurse wurden von der Sportleiterin des Schützenvereins, Heike Kohlhepp, organisiert und von Marco Hoos ehrenamtlich durchgeführt.

Ziele der Selbstverteidigungskurse waren, gefährliche Situationen überhaupt erst einmal zu erkennen, einfache Selbstverteidigungstechniken zu erlernen, selbstsicherer zu werden, Schlagangst abzubauen und die Schlagkraft zu erhöhen.

Insgesamt wurden in den zwei Tagen 23 Mädchen geschult. Die von Hoos vermittelten Techniken stammen überwiegend aus dem Krav Maga (hebr. Kontaktkampf), welches ursprünglich aus Israel kommt. Konzept des Krav Maga ist es, Menschen jeden Alters und Geschlechts Fähigkeiten zur Selbstverteidigung zu vermitteln.



Unter Stress reagieren

In dieser Kampfart wird auf einfache Prinzipien und intuitiven Bewegungsabläufen zurückgegriffen, die auch in Stresssituationen abrufbar und unter Druck einsetzbar sind. Die Anzahl der Techniken werden im Krav Maga bewusst niedrig gehalten. Sie bauen auf einfachen, natürlichen Reflexen auf und sind somit auch bei geringem Trainingsaufwand leicht zu behalten.

Marco Hoos, der selbst in Schweinfurt Krav Maga trainiert, vertiefte seine Kenntnisse unter anderem dieses Jahr bei einer zweiwöchigen Fortbildung in Israel und beim Bundesverband für Selbstverteidigung.

In den Praxisteilen wurden Selbstverteidigungstechniken, wie Schläge mit der Hand, Faust, Ellbogen, Tritte mit den Füßen und Knien, Befreiungen aus Würgen und Körperumklammerungen, sowie das Verhalten am Boden trainiert.

Höhepunkt für die jungen Frauen war einstimmig die Verwendung eines echten Pfeffersprays. Viele der Teilnehmerinnen gaben an, ein Pfefferspray zu besitzen, aber noch nie damit geübt zu haben. Weiter konnten durch verschiedene Übungen die Körpersprache und die Selbstbehauptung durch Lautwerden und Schreien deutlich gesteigert werden. Marco Hoos gab hierzu an, dass Kinder keine Probleme damit haben, laut zu werden. Als Jugendlicher und Erwachsener fällt das aber deutlich schwerer.

Die Teilnehmerinnen wurden jedoch nicht nur körperlich gefordert, sondern erhielten von Marco Hoos Vorträge über Notwehr und Sexualstraftaten, Gefahrensituationen erkennen und vermeiden, Verbesserung der Körpersprache sowie auch auf der verbalen Ebene, Wiederholung von Erste-Hilfe-Maßnahmen, Einsatz von Hilfsmitteln zur Verteidigung sowie Informationen über Pfefferspray und K.-o.-Tropfen. Auch wurden die körperlichen Reaktionen bei einem Angriff erläutert sowie die Auswirkungen von Adrenalin. Am Ende des Tages stand noch eine Abschlussübung auf dem Programm. Hier wurde durch Überraschungsmomente körperliche Erschöpfung und Reizüberflutung die Adrenalinausschüttung simuliert. Unter Stress wurden noch einmal alle erlernten Techniken abgefordert. Zum Einsatz kamen hierbei effektvoll Puppen, eine Nebelmaschine, laute Musik und Lichteffektmaschinen, das gesamte Schützenhaus verwandelte sich in einen anspruchsvollen Parcours.

Alle Teilnehmerinnen haben bei diesem Abschlussszenario alles gegeben und sind teilweise über sich hinausgewachsen. Als Belohnung gab es von Marco Hoos zum Ende noch eine geführte Traumreise, die sich alle Teilnehmerinnen redlich verdient hatten. red