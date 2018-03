Theaterstück des Frobenius-Gymnasiums

"Das Stück ,disconnect.ed‘ basiert von der Idee her auf einem ähnlichen Schülerstück namens ,communicate.me‘ und greift positive und negative Erfahrungen der Schüler mit Social Media auf", erklärt Eva-Maria Conrad, Leiterin der Theater-AG.



Einige Darsteller gehen in dem Schauspiel verantwortungsvoll mit dem Internet und seinen Möglichkeiten um. Andere enden in der Sackgasse. Für einige wiederum tun sich Wege auf, den Umgang zu lernen und mit den Gefahren zurechtzukommen.



Im Stück geht es um ganz gewöhnliche Jugendliche, die Verständnis, Trost, Freundschaft, den Kick oder die Wahrheit suchen. Ob da die virtuelle Welt immer passende Antworten parat hat? Die Schüler hatten sich für das Stück und das Thema entschieden. Die Rollen wurden in Eigenregie ausgearbeitet.



Auch die Proben wurden selbst organisiert. "Mit mir hatten sie nur zwei Probentage vor Weihnachten und jetzt die Probenwoche, die mit der praktischen Klausur in der Generalprobe am Montag endet", sagt Conrad. Einige jüngere Schüler mit Spielerfahrung übernehmen ebenfalls Rollen, damit die Besetzung vollständig ist.



Termine Das Stück der Theater-AG des Frobenius-Gymnasiums ist am Dienstag, 20. März, und Mittwoch, 21. März, jeweils um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums zu sehen. Die Bewirtung der Zuschauer übernimmt die Oberstufe.



Mitwirkende Als Darsteller sind Jule Hanawacker, Annika Göbel, Jennifer Niebling, Julia Gabel, Philipp Bauer, Michael Naumov, Jerome Schwappach, Jaqueline Mahlmeister, Pascal Flormann, Ignat Kerbel, Sandra Hergenröder, Michelle Flormann und Lisa Schaub zu sehen. Für das Bühnenbild sind Felicitas Blum, Marie Kaiser und Carla Streit verantwortlich. Um Technik und Ton kümmern sich Jonas Reitberger, Axel Zitterbart, Frederic Emmerth und Jonathan Bauer. Die Regie hat Lehrerin Eva-Maria Conrad.