Stets für die Kameradschaft im Einsatz

Als Höhepunkt der Jahreshauptversammlung nahm der Vorsitzende der

Soldaten- und Reservisten-Kameradschaft Fuchsstadt, Harald Burtchen, zwei Ehrungen vor. Monika Hahn wurde für ihre Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Stets könne man auf ihre tatkräftige Mithilfe bei den jährlichen Gartenfesten und der Organisation vieler Ausflugsreisen zählen, so Burtchen. Zudem führe die Geehrte sein vielen Jahren das Vereins-Protokollbuch.



Darüber hinaus hob Vorsitzender Burtchen die außerordentlichen Verdienste seines Vorgängers Heinz Wagner hervor, der insgesamt 38 Jahre dem Vorstand angehört hatte und 24 Jahre lang dessen 1.Vorsitzender gewesen war. Dabei hat er sich durch unermüdliches Engagement ausgezeichnet und sich in außergewöhnlicher Weise um den Verein und ganz besonders um die Kameradinnen und Kameraden gekümmert. Er habe viele Ausflüge organisiert, die Ehrenwachen am Volkstrauertag und die jährlichen Gartenfeste gestaltet und sei sich auch nicht zu schade gewesen, eigenhändig den WC-Wagen instandzuhalten. Für diese großartigen Verdienste um die Kameradschaft wurde Heinz Wagner vom Vereinsvorstand der SRK zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannt.



Zu Beginn der Jahreshauptversammlung hatte Harald Burtchen, der nicht nur 1. Vorsitzender, sondern zugleich auch Schießwart des Vereins ist, den Bericht über die Aktivitäten der Kameradschaft in den letzten zwölf Monaten vorgelegt. Dabei führte er unter anderem aus, dass neben sechs Vorstandssitzungen mehrere Einsätze stattgefunden hatten, nämlich die Reinigung des Muschelkalk-Ehrenmals, Transport, Streichen und Schmücken des Modells der Franzosenkapelle für das Heimatfest sowie das Ausbessern schadhafter Stellen am vereinseigenen WC-Wagen. Außerdem wurde die Soldaten-Kameradschaft von Frankenbrunn, zu der eine enge Verbindung besteht, bei ihrem Stiftungsfest unterstützt. Zur Volkstrauertagsfeier wurde eine Fahnen-Abordnung abgestellt.



Als Vereinsschießwart erläuterte Burtchen die Tätigkeiten der Schützenabteilung. Die Schießsportgruppe der Kameradschaft besteht derzeit aus elf männlichen und zwei weiblichen Schützen, die immer wieder einmal, aber leider nicht regelmäßig an den angebotenen Schießveranstaltungen des BSB teilnehmen. Aufgrund geänderter Bestimmungen müssten in Zukunft mindestens zwölf Schießen pro Jahr und Schütze durchgeführt werden. Außerdem führte er aus, dass das Waffengesetz verschärft wurde. Einzelheiten dazu seien aber nur für die Schützen von Bedeutung.



Schriftführerin Kathrin Heidelmeier verlas die Niederschrift der letztjährigen Generalversammlung und ging kurz auf die Sitzungen des vergangenen Jahres ein. In seinem Kassenbericht schilderte Kassenwart Siegfried Venne einen zufriedenstellenden Vereinshaushalt. Ihm wurde eine fehlerfreie und vorbildliche Buch- und Kassenführung bescheinigt.