Sportfest: Ballhelden helfen spielend

von GERD SCHAAR

Feuer und Flamme sind die Grundschüler in Dittlofsroda für die Aktion "Ballhelden". Mehr als die Hälfte von ihnen will zum Sportfest der Spielvereinigung Wartmannsroth am Wochenende, 15. bis 17. Juli, ihre Geschicklichkeit mit dem Fußball für den guten Zweck zeigen. "Die Regie der Veranstaltung führt der Sportverein, wir Lehrer helfen unseren Schülern bei der Vorbereitung", erklärt Schulleiterin Monika Hügel der Zeitung. Am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr ist der Start für die Ballhelden.

Die Grundschüler Hannes, Johannes, Laura und Jona sind seit Wochen im Training und hoch motiviert. Sie sind unter jenen 43 Teilnehmern aus 75 Grundschülern. Im Wettbewerb gilt es, fünf Stationen zu durchlaufen. Es ist ein Parcours mit Geschicklichkeitsübungen.

Trippeln, Schießen und weitere Fußball-Fähigkeiten sind im Blickfeld. Aber auch das Wissen über diesen Sport ist bei einem Quiz gefragt. Weiter sind ein Tanz eingeübt und eine Ball-Hymne einstudiert worden. Zum Schluss gibt es Mannschaftsspiele. Die ersten organisatorischen Vorbereitungen laufen laut Hügel schon seit Mai.

Im Vorfeld hat jeder teilnehmende Schüler eine Fankarte bekommen, in der die Leistungspunkte eingetragen werden. Und jetzt kommen die persönlichen Sponsoren zum Zug. Für jeden erreichten Punkt gibt es so viel Geld, wie der Schüler es zuvor mit Vater, Opa oder Onkel vereinbart hat. Alles wird ordentlich per Stempelkarte nachweisbar kontrolliert. Die Eltern wurden per Flyer informiert.



Freude am Sport fördern

Ziel der bayerweiten Initiative "Ballhelden kicken für Kinder in Not" ist, durch Fußball und Bewegung die Freude am Sport zu fördern. Zugleich soll mit der damit verbundenen Spendenaktion Kindern aus anderen Kulturen und in sozialen Notfällen geholfen werden. Hilfsbereitschaft und soziales Engagement werden angesprochen.

Schirmherren sind der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnen-Verband (BLLV) und der Bayerische Fußball-Verband. Ein Drittel des Spendenerlöses geht an die Schule für einen gemeinnützigen Zweck, die beiden restlichen Drittel erhalten je die BLLV-Kinderhilfe und die Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes. Hügel: "Wir haben darüber im Vorfeld mit den Schülern gesprochen, und die wissen jetzt, worum es bei der Aktion geht". Möglichst viele Eltern, Kinder, Sportbegeisterte und Lehrer sollen zu dem Gemeinschaftserlebnis am Samstag zusammen kommen. Als ideal bezeichnet Hügel die Zusammenarbeit mit der Spielvereinigung Wartmannsroth. Die Aktion "Ballhelden" sei ein gutes Beispiel dafür, wie man spielend leicht helfen könne.





Sportfest der SpVgg Wartmannsroth am Wochenende:



Programm Nach den Ballhelden am Samstag, 15. Juli, spielt um 15.30 Uhr die Spielgemeinschaft (SG) U 19 Wartmannsroth /Diebach gegen die U 17 Schweinfurt 05. Um 17.30 Uhr messen sich die Altherren.



Am Sonntag, 16. Juli, nach Frühschoppen und Mittagessen startet um 12.15 Uhr das Jugendturnier U 17. Um 13.30 Uhr tritt die U 11 SG Wartmannsroth gegen die SG Gemünden/Seifriedsburg, um 14.30 Uhr die U 13 SG Wartmannsroth gegen Diebach an. Um 16 Uhr kickt die SG Gräfendorf / Wartmannsroth I gegen FC Untererthal I und um 18 Uhr die SG Gräfendorf / Wartmannsroth II gegen SV Detter/ Weißenbach I.



Das Sportfest klingt am Montag, 17. Juli, aus mit Haxenessen ab 17.30 Uhr und dem Spiel Torpedo Kissingen gegen die Dt. Vermögensberatung um 18 Uhr.