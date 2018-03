Sonne, Markt und gute Laune

Die Sonne und frühlingshaft angenehme Temperaturen lockten zahlreiche Gäste in die Marktgemeinde, so dass buntes und geschäftiges Markttreiben im Altort, aber auch im Gewerbegebiet "Siebenäcker" angesagt waren. So konnten sich Händler, Geschäftsleute und vor allem die Besucher zufrieden zeigen.

Die Geschäfte hatten geöffnet und so ergriffen viele Besucher die Gelegenheit, eines der vielen attraktiven Angebote zu nutzen oder dann beim Bummeln durch die Marktstände ein Schnäppchen zu ergattern. Reinhold Friedel, der an seinem Marktstand Haushaltswaren feilbot, freute sich über die vielen Besucher: "Der Markt ist wirklich okay hier. Alles passt und für Euerdorf sind das wirklich viele Leute, die hier vorbeikommen." Viele Besucher aus den Nachbargemeinden kamen zu Fuß und nutzten die Gelegenheit, gemütlich durch die Straßen zu bummeln, um das Marktgeschehen in einer entspannten Atmosphäre zu genießen, wie auch Familie Heinkel aus Trimberg: "Bei so einem schönen Wetter macht es wirklich Spaß hierher zu kommen und ein paar Sachen einzukaufen, danach einen Kaffee zu trinken, bevor es wieder auf den Heimweg geht."

Auch die Gastronomie profitierte von den warmen Sonnenstrahlen. Die angebotenen Plätze im Freien waren durchweg gut besucht und wurden gerne genutzt, um einige der vielen angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen. Aber auch im Feuerwehrhaus, wo die EU-KA-GE ein großes Kuchen-Buffett anbot, herrschte reges Treiben. Marktmeister Kurt Hirnickel freute sich über einen reibungslosen Ablauf des Marktgeschehens, so dass auch hier eitel Sonnenschein herrschte. Bürgermeisterin Patricia Schießer meinte gar: "Dieser Markt knüpft an frühere Zeiten an, so viele Besucher sind hier." Und die Jüngsten durften sich über die Hüpfburg auf dem Marktplatz freuen.