Seit 70 Jahren bei der Feuerwehr

In der Untereschenbacher Zentgrafenhalle trafen sich am Samstag die Floriansjünger zu ihrer Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Brenton Spivey hatte dazu eingeladen.



Kaum zu glauben: Ludwig Seuffert ist seit 70 Jahren treues Mitglied dieser Wehr. Seuffert trat zu Beginn des Jahres 1948 in den aktiven Feuerwehrdienst ein. Jetzt erhielt er den anerkennenden Applaus seiner Kameraden. Nicht nur er wurde gebührend geehrt, sondern auch Helmut Gründl für 40 Jahre, Erich Besler für 25 Jahre sowie Joshua Petersen, Max Klubertanz, Christoph Leurer und Marius Arheidt für zehn Jahre Mitgliedschaft im Untereschenbacher Feuerwehrverein.



Kommandant Ivo Straube berichtete von elf Einsätzen im Vorjahr. Sechsmal rückte die Wehr zu Bränden aus, inklusive eines Fehlalarms. Dreimal leisteten die Floriansjünger technische Hilfe. Es gab die Sicherheitswache beim Verbrennen des Weihnachtsbaumes und eine Ehrenwache am Volkstrauertag. Straube berichtete auch von einer Einsatzübung zusammen mit der Hammelburger Wehr auf dem Anwesen Rau, wo eine Pumpstation für Löschwasser errichtet wurde. Ausbildungen und Lehrgänge hielten die 31 Aktiven auf Trab. In besonderer Erinnerung blieb die Erdgasschulung im Kloster Rohr (Thüringen).



Diese Mitgliederversammlung war auch das Forum, um Dienstbeförderungen der Ehrenamtlichen bekannt zu geben. Zum Löschmeister wurde Marius Arheidt ernannt. Frisch gebackene Hauptfeuerwehrleute sind jetzt Christoph Münch und Stefan Klein. Max Klubertanz, Max Petersen und Brenton Spivey tragen den Titel Oberfeuerwehrmann. Zum Feuerwehrmann wurde Maurice Arheidt ernannt. Leon Rauschmann erhielt sein Tätigkeitsabzeichen als Maschinist. Ivo Straube hatte erfolgreich seinen Motorsägen-Lehrgang beendet.



Offensichtlich ist es bei der Untereschenbacher Jugendwehr nicht langweilig, war dem Bericht der Jugendwartin Anna Straube zu entnehmen. Christbaumsammeln, Maibaumfest, Florianitag, Zeltlager auf dem Saalecker Schlossberg, interessante Hindernisbahnen in Bonnland und Pizzaschmaus sorgten für viel Abwechslung bei der Jugend.



Sein Debüt bei der Untereschenbacher Wehr hatte Kreisbrandmeister Alexander Marx. Er wies auf den ordnungsgemäßen Umgang mit dem Digitalfunk hin und gab Termine bekannt. So zum Beispiel das Jubiläumsfest der Hammelburger Wehr Ende Mai. Den Leistungsmarsch soll es heuer dort am 26. Mai geben. Dass bei der Untereschenbacher Wehr auch ordentlich gefeiert werden kann, davon berichtete Vorsitzender Spivey. So zum Beispiel beim Aufstellen des Maibaumes, auf dem Pfingstfest, zum Florianstag oder beim Preis-Schafkopfen.