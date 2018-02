Sechs Untererthaler Narrenkappen in Garten gefunden

Die Untererthaler Narren vermissen seit ihrer Prunksitzung in der Nacht vom 3. auf 4. Februar einen Koffer mit 25 rot-weißen Kopfbedeckungen. Nun wurden sechs der Narrenkappen unweit der Festhalle in einem Garten aufgefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Von den restlichen 19 Kappen und dem rosafarbener Trolley der Karnevalsgesellschaft fehlt aber nach wie vor jede Spur. Zuletzt gesehen wurde der Koffer laut Polizei am Sonntag um 2.19 Uhr in der Erthalhalle. Bei Aufräumarbeiten um 9 Uhr war er dann spurlos verschwunden. pol