Schunkeln, Lachen, Mitsingen

Frohsinn und Humor waren beim traditionellen Faschingsnachmittag der Senioren Union (SEN) angesagt, der heuer erstmals im Gasthof "Stern" in Obererthal stattfand. Es zeigte sich in diesem Jahr erneut, dass die Fröhlichkeit auch bei betagten Menschen ein Lebenselixier darstellt. In seiner Begrüßung wünschte SEN-Kreisvorsitzender Eberhard Gräf allen Gästen gute Laune und übergab Gerhard Adam (Oberthulba) die Moderation der Veranstaltung. Als witziger und routinierter Sitzungspräsident gingen ihm lustige Sprüche, Witze und deftige Anekdoten flott über die Lippen und sorgten für viel Applaus im Saal, der mit etwa 100 Seniorinnen und Senioren voll besetzt war.



Zum Frohsinn trugen die "Faschingsmusikanten" Edi Seller, Walter ("Pizzi") Gutmann und Robert Bauch einen gehörigen Teil bei. Sie animierten das Publikum zum Mitsingen und zum Schunkeln. Nach der Melodie "Lustig ist das Zigeunerleben" sangen die Seniorinnen und Senioren zum Beispiel "Lustig ist das Rentnerleben".



Viel Beifall und Schmunzeln lösten die exzellenten Büttenauftritte aus. Da stellte sich der ehemalige Spielbankdirektor Otmar Lutz gekonnt als "Faschingsmuffel" vor und nahm viele aktuelle Ereignisse aus der "großen Politik" mit ihren mühsamen "GroKo-Verhandlungen" aufs Korn. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Wie bei vielen Faschingsveranstaltungen sorgte der ehemalige Bürgermeister Otmar Pfister mit spektakulärem Outfit als "Schönheitskönigin von Schneizlreuth" und lustigen Liedbeiträgen für anhaltende Lachsalven und viel Beifall.



Danach stellte Sitzungspräsident Adam mit der 14-jährigen Hannah Kleinhenz aus Schlimpfhof ein hervorragendes karnevalistisches Nachwuchstalent vor. Ganz im Stil von Michel Müller zog sie mit ihrem Dialekt-Beitrag als "Fleischerei-Fachverkäuferin" alle im Saal in ihren Bann. Herzhaft gelacht wurde dann beim Sketch "Ein ungewöhnlicher Fahrradverkauf", bei dem Otmar Lutz und seine Frau Monika versuchten, eine erfolgversprechende Verkaufsanzeige zu formulieren.



Nicht wegzudenken beim Seniorenfasching der CSU ist der Maßbacher Kurt Heim. Bei seiner "Bütt" erzählte er von "Senioren und anderen Leuten", denen angesichts des langen Parteienstreits in Berlin fast das Lachen vergangen war. Wie schon erwähnt: "Humor ist, wenn man trotzdem lacht".

Einen fulminanten Schlussvortrag lieferte Matthias Dorn aus Riedenberg. Unter dem Titel "Erzählungen von einem Hausmeister" gab er, äußerst eloquent, eine Unmenge lustiger Vorfälle und Anekdoten zum Besten und rundete den SEN-Fasching der CSU bestens ab.

Bei der Schlussschau bedankte sich SEN-Kreisvorsitzender Eberhard Gräf beim Sitzungspräsidenten Gerhard Adam, den Akteuren, den Musikanten Walter ("Pizzi") Gutmann, Edi Seller und Robert Bauch, sowie beim beifallsfreudigen Publikum. Großen Dank erhielten auch Helmut Kolb und Ewald Schlereth, die für den reibungslosen technischen Ablauf sorgten.