Schafkopfen aus Leidenschaft

Herbert Fischlein aus Dittlofsroda ist mit Abstand der Sieger des winterlichen Schafkopfturniers 2017 / 2018. An sieben Spieltagen hatte er eine Gesamtpunktzahl von 1320 erreicht. Auf dem zweiten Platz landete Karl Reith aus Wartmannsroth mit 525 Punkten, gefolgt von Helmuth Schäfer aus Dittlofsroda, der mit 480 Punkten den dritten Platz errang.

Seit vielen Jahren ist dieses Turnier der Senioren aus der Gemeinde Wartmannsroth eine geliebte Tradition. Nacheinander in den sieben Ortsteilen werden die Schafkopfkarten auf die Spieltische geworfen. "Mir macht das Schafkopfen einfach Spaß", sagt Fischlein. So oft er dazu Gelegenheit hat, greift er zu den Spielkarten. Neben der Routine des Spiels sei auch ein Quäntchen Glück für den Sieg vonnöten. Auch im siebten Spiel lag Fischlein mit 355 Punkten als Tagessieger vorn vor Eckhard Karg (280 Punkte / Heckmühle) und Erich Reidinger (255 Punkte / Neuwirtshaus).



Die letzte Turnierveranstaltung im Reigen des winterlichen Schafkopfspiels, die in bewährter Form Werner Ziegert wieder leitete, ist als Finalrunde stets im Ortsteil Wartmannsroth. Diesmal in der neuen Destillathek von Edelbrennerin Franziska Bischof. Die Senioren waren begeistert von dem gemütlichen Ambiente im modernen Bau und genossen den freien Blick durch die Panoramaglasscheiben auf die freie Natur.

Rund drei Dutzend Spieler hatten an dem Schafkopfturnier teilgenommen. Aus den Minuspunkten während der sieben Spieltage kam ein Gesamtbetrag von rund 170 Euro zusammen. Der wurde jetzt als Spende für den Kindergarten St. Andreas an Carola Brandler überreicht. Die Senioren verlieren sich über das Sommerhalbjahr nicht aus den Augen. Denn dann gibt es verschiedene Wandertermine.