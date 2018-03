Reparieren statt Wegwerfen in Diebach

Was macht man mit einem Stuhl, an dem ein Bein kaputt ist? Mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Unsere Wegwerf-Gesellschaft ist da sich nicht gerade umweltfreundlich. Es liegt schon genügend Müll auf den Halden und jeder neue Einkauf kostet Geld, ganz zu schweigen von der Energie und den Ressourcen, die in jedem neuen Teil steckt, heißt es in einer Pressemeldung des Bund Naturschutz.



Er organisiert deshalb für Samstag, 10. März, in der Kinderkiste Diebach von 10 bis 14 Uhr ein sogenanntes Repair Café. Veranstaltet wird es von der Ortsgruppe Hammelburg im Bund Naturschutzes und dem "Repair Café Schweinfurt".



Wer etwas zu Reparieren hat, bringt es mit, und die Spezialisten vor Ort sehen, was zu machen ist. Alle Reparaturen, die innerhalb einer halben Stunde durchgeführt werden können, werden sofort an Ort und Stelle erledigt. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen, um die Wartezeit zu verkürzen. Sollte die Reparatur länger dauern, kann mit den Reparateuren eventuell ein Nachfolgetermin vereinbart werden.



Repariert werden zum Beispiel mechanische, elektronische und elektrische Geräte, Spielzeug oder Uhren. Handys, Fernseher und Computer werden nicht angenommen. Die Reparaturen werden gegen Spende erledigt . Mögliche Ersatzteile müssen vor Ort bezahlt werden.



Wer noch Fragen hat, schreibt eine Mail an bn-badkissingen@gmx.de, oder meldet sich unter Tel. (mobil): 0160/50 62 177. Wer an diesem Samstag keine Zeit hat: Das nächstes Repair-Café des Bund Naturschutz findet am 24. März von 10 bis 14 Uhr in Nüdlingen in der Alten Volksschule statt.