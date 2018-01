Quirlig, bunt und engagiert

Eine schöne Tradition lebt jedes Jahr mit der Kinderprunksitzung der Faschingsfreunde: Bunt, laut, fröhlich und abwechslungsreich gestaltete sich das gut dreistündige Programm von Kindern für Kinder und Erwachsene, durch das die Hoheiten selbst, Prinzessin Leni I. und Max I., bestens gelaunt führten.

Natürlich stand dem Prinzenpaar auch ein Kinderelferrat zur Seite - die "Söhne Bob Marley`s" mit bunten Shirts, in typischer Strickmütze und Dreadlocks. Insgesamt rund 70 Akteure befanden sich auf der Bühne, so Nadja Kaiser, Anja Schmitt und Petra Markert, die die Sitzung organisierten. Dazu sind sie bereits seit Oktober letzten Jahres aktiv. "Da müssen zunächst das Prinzenpaar und der Elferrat gesucht werden", erklärt Petra Markert und freut sich besonders darüber: "Der Elferrat hat richtig Spaß bei der Sache, ist motiviert dabei." "Und dann werden die Programmpunkte zusammengestellt. Eine große Herausforderung dabei ist es, Büttenredner zu gewinnen", ergänzt Anja Schmitt. Aber alle sind sich einig, wie Nadja Kaiser stellvertretend für alle Organisatoren, erwähnt: "Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihren Spaß haben und diese Tradition aufrecht zu erhalten."

Und diese Tradition lebt nicht nur, sie ist quirlig und engagiert - wie beispielsweise mit dem Marschtanz der "Kleinen Riesen" bewiesen wurde. Die drei- bis sechsjährigen Mädchen, die sichtlich Spaß am Tanzen hatten, eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm. Die "Krümelgarde" trat gleich zwei Mal auf. Zunächst präsentierten sich die Mädchen schwungvoll und elegant zum Marschtanz. Dann entführten sie das Publikum zu den typischen Country-Klängen in den Wilden Westen. Stimmungsvoll und zünftig im Dirndl zeigten sich die Tanzmäuse mit einem Showtanz. Die Rot-weiße Garde brachte gekonnt und akrobatisch einen Marschtanz zum Besten.

Richtig akrobatisch wurde es, als Tanzmariechen Carolin Mock über die Bühne wirbelte. Ob federleichte Tanzschritte, Stand-Spagat oder Brücke - immer trug sie ein gewinnendes Lächeln, als seien das gar keine Anstrengungen. Weniger anstrengen mussten sich die Jamaica Raggae Boys, waren aber ebenfalls spektakulär. Sie sorgten zu karibischen Takten von Bob Marley für "Good Vibrations" und gerieten dabei oftmals in Schieflage, da die Füße in Skischuhen auf einer großen Platte steckten, und die drei Akteure dadurch den Körper richtig schief legen konnten. Auch eine Gastgarde tanzte zur Sitzung: Die Dancings Kids aus Euerdorf fegten temporeich und ausgelassen als Hexen und Zauberer über die Bühne.

In der Bütt traten Kristin Hack und Marie Schmitt "An der Bushaltestelle" an und amüsierten das Publikum mit den Unterschieden von Hochdeutsch und dem Auraer Dialekt. Bei einer "Störanfälligen Fernsehsendung" ergänzten sich die Moderatoren aus einem Kochstudio, Fußballspiel und dem Sportstudio auf humorige Art und Weise, als die Programme munter hin und her geschaltet wurden. Ins Schwitzen kam Günter, der mit seiner Ehefrau Hilde, die erst ganz frisch den Führerschein bestanden hatte, "Die Jungfernfahrt" unternahm. Eine köstliche Autofahrt, bei der herzlich gelacht wurde. Überhaupt belohnte das zahlreiche Publikum die vielen junge Akteure gerne mit Applaus. Keinerlei Längen traten zwischen Umbaupausen auf - hierfür sorgte auch Alleinunterhalter Dieter Nöth.



Akteure:

Rund 70 waren auf der Bühne :

Prinzenpaar: Prinzessin Leni I. (Leni Schmitt) und Prinz Max I. (Max Büttner)

Elferrat: Simon Schaub, Johannes Schaupp, Lars Kaiser, Noah Troll, Magnus Walther, Mika Manninger, Lukas Schaupp, Marlon Schmitt, Robin Schmitt

Büttenredner: Kristin Hack, Marie Schmitt, Hanna Dörfler, Sophie Heim, Anna Bolloch, Lisa Zimmermann, Pascal Zimmermann (Wittershausen)

Tanzmariechen: Carolin Mock

Tanzgruppen:

Krümelgarde (Marschtanz, z. T. Showtanz): Amelie Frank, Hanna Schneider, Tiara Klose, Lea Schmitt, Selina Schmitt, Hermine Kaiser, Mia Klose, Maya Lukovic, Rachel Bürger, Nina Müller, Sina Etlerz, Amelie Heim, Maya Laus, Pia Jonke, Valentina Veth, Fabienne Büttner, Mara Weifenbach

Jamaica Raggae Boys: Magnus Walther, Johannes Schaupp, Simon Schaub

Rot-weiße Garde (Marschtanz): Linnea Gessner, Marie Schmitt, Jule Gaul, Anna Bolloch, Anissa Sell, Lilly Rost, Lisa Zimmermann, Leni Schmitt, Julia Tillemann

Kleine Riesen: Adelheid Kaiser, Leticia Luse, Laurena Kaiser, Svenja Kaiser, Mila Geis, Mia Richter, Emma Kaiser, Sophia Frank, Leni Schneider, Alina Roßkopf

Tanzmäuse (Showtanz): Leni Schmitt, Lisa Zimmermann, Anna Bolloch, Lilly Rost, Linnea Gessner, Hannah Frank, Hanna Schaupp, Hanna Dörfler, Marie Schmitt, Nele Richter, Anissa Sell, Jule Gaul, Julia Tillemann

Dancing Kids (Euerdorf, Showtanz): Dunja, Aileen, Leonie, Kuki, Anna, Joana, Amélie, Antonia, Olivia, Alyssa, Ashley, Nathalie, Leon, Clemens, Tamar, Sandra