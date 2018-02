Prunksitzung der Eu-Ka-Ge

Die fünfte Jahreszeit ist in der Marktgemeinde gebührend gefeiert worden. Mit dem Prinzenpaar Nicole I. und Ralf I. sowie Gastvereinen aus Bad Neustadt, Hofheim, Fuchsstadt, Ebenhausen und Poppenlauer durfte das närrische Publikum zwei akrobatische, bunte, laute, fröhliche und mit Überraschungen gekrönte Prunksitzungen der Eu-Ka-Ge (Euerdorfer Karnevalsgesellschaft) erleben.



Gesellschaftspräsident Dieter Diez, der durch die Sitzung führte, dankte der Verwaltungsgemeinschaft für die Nutzung der Halle sowie den vielen Aktiven auf und hinter der Bühne und sagte: "Wir freuen uns alle riesig auf die Prunksitzung. Das werden wahre Höhepunkte." Damit sollte er Recht behalten - schon alleine wegen den Tanzgruppen der Eu-Ka-Ge.



Für einen fetzigen Auftakt mit Flauschfaktor sorgte der närrische Nachwuchs aus der "Wild Generation". Insgesamt 25 Schlümpfe im Alter von drei bis neun Jahren tanzten sich gekonnt in die Herzen der Zuschauer. Überhaupt waren die Schlümpfe das Thema. Es spiegelte sich nicht nur in dieser Garde, sondern auch in Dekoration und Sessionsorden wider.



Die "Dancing Kids" wirbelten als Zauberer und Hexen zu teils mystischen, aber auch wilden Takten über die Bühne und sparten dabei nicht mit akrobatischen Einlagen. Die Kinder und Jugendlichen sind seit der Reaktivierung des Vereins aktiv dabei - also seit sechs Jahren. Seitdem haben sich die Neun- bis 14-Jährigen beständig weiterentwickelt. Der närrische Nachwuchs dürfte damit gesichert sein.

Ein weiterer Höhepunkt wurde mit dem Marschtanz der Prinzengarde gesetzt. Die Akteure punkteten optisch sowie mit Synchronität und Akrobatik. Die "E-Diamonds" rockten zum Thema "Steampunk" und durften sich der aktiven Unterstützung durch Faschingsprinzessin Nicole I. erfreuen.



"Von einem anderen Stern" lautete das Motto des Männerballetts "Die Boachbrunser", deren Akteure stilecht als "Stormtrooper" auf der Bühne akrobatische Einlagen zeigten. Mit den irdischen Pendants, fünf Balletttänzerinnen, die mit Hilfe einer Halter- und Stangenkonstruktion jeweils vor und hinter ihrem Körper eine Puppe mittanzen ließen, gelangte die Darbietung zu einer erfrischend fantasiereichen, intergalaktischen Aufführung.



Temporeich, akrobatisch, taktsicher, synchron und charmant präsentierte sich das Tanzpaar der Eu-Ka-Ge, Camyra Brooks und Anna Reuß. Mit Leichtigkeit und Eleganz oder mit "vier fliegenden Beinen", wie Gesellschaftspräsident Dieter Diez bemerkte, zogen die beiden Jugendlichen die Zuschauer gekonnt in ihren Bann.



Grandios inszenierte die Showtanzgruppe der Eu-Ka-Ge ihren Tanz zum Thema "Circus". Mit bunten Kostümen und perfekter Schminke gereichte die spektakuläre Aufführung der Clowns, Löwen, Dompteure und vielen anderen Akteuren zu einem krönenden Schlusspunkt der gut vierstündigen Veranstaltung.



Auch die Gastvereine brachten Tänze mit, die Ebenhäuser sogar ihr Tanzpaar. Die Hofheimer tanzten "Ein modernes Märchen", natürlich mit Happy End, und die Fuchsstädter brachten den Saal mit ihrem temporeichen Showtanz "60er Jahre" stilgerecht zum Kochen.



Mit Melissa Laudensack als "Tussi on Tour" in der Bütt erhielt das Publikum einen humorigen Einblick in Haushaltsaufgaben, Bildungspolitik und vieles mehr. Mitleid suchte ein ausrangierter Christbaum mit "Marius aus Hambach". Dabei förderte er diverse Pannen aus der vergangenen Weihnachtsfeier seiner Besitzer zu Tage, die die Zuschauer zum Lachen brachten.



Überhaupt waren die Zuschauer stets bei der Sache, was von einem kurzweiligen Programm zeugte. Der Funke sprang über. Alle Akteure wurden mit großem Applaus bedacht. In den Aufbaupausen oder während der Stücke war Alleinunterhalter Dieter Nöth zur Stelle.



Eine bekannte Größe in Euerdorf ist "Till" alias Peter Halbig, der mit seiner spitzen Zunge einen Einblick in die Weltpolitik gab und dabei die Finger in so manche Wunde steckte. Als Zugabe wurde die Frankenhymne gesungen. "Hasenblech" mit Martin Eck und seinem Ensemble aus Haßfurt sinnierte musikalisch gekonnt über "Fettnapf-Kandidaten" wie Trump und Erdogan.



Viel Lokalkolorit gab es mit dem ESC, dem Euerdorfer Schaffer Club, der zur Prunksitzung seine Jahreshauptversammlung abhielt. So gab Vorsitzender Benni Bohl einen Einblick in die Erfolge der jungen, immer durstigen Männer: die Fertigstellung des Altenwohnheims und die Straßenbauarbeiten in der "Breet". Weil sie sich so kräftig mit fremden Federn schmückten, das mit Bildern belegten und dabei die ein oder andere Unzulänglichkeit zu Tage förderten, blieb kein Auge trocken.



Die Ehrengäste dieser Jahreshauptversammlung, wie die Bürgermeisterin oder Heimat-Ministerin Doro, trugen gekonnt humorig dazu bei. Es war ein köstlicher Beitrag. Jetzt muss sich der ESC allerdings entscheiden, ob er den Rathausbau in der Marktgemeinde Euerdorf oder den Berliner Flughafen - auf Doros Bitte hin - vorantreibt. Alles in allem kann die Eu-Ka-Ge auf einen gelungenen Veranstaltungsreigen blicken, der mit dem beliebten Kinderfasching schloss.



Vorstand der Eu-Ka-Ge:

Gesellschaftspräsident Dieter Diez, Sitzungspräsident Steffen Lauer, Kassiererin Irene Kramer, Schriftführerin Simone Sell, stellvertretende Schriftführerin Kathrin Klingspies, Beisitzer Katharina Baidel und Tobias Schmitt

Elferräte: Peter Sell, Fabian Kramer, Walter Kramer, Christian Leber, Sebastian Leber, Arthur Unsleber, Andi Lippert, Manuel Schmitt, Maximilian Schießer und Jasmin Erhard



Tanzformationen der Eu-Ka-Ge:

Wild Generation: Trainerinnen Katrin Klingspies und Katharina Baidel

Dancing Kids: Trainerinnen Nicole Scholz und Tanja Reindl

Tanzmariechen: Trainierinnen Simone Sell und Marita Buschmann

E-Diamonds: Trainerinnen Manuela Mahler, Sabrina Huppmann und Svenja Lippert

Männerballett: Trainerinnen Irene und Angi Kramer

Showtanzgruppe: Trainerinnen Johanna Bindrim und Svenja Lippert